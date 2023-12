Accusé de racisme, Christophe Galtier déballe tout

Christophe Galtier était devant le tribunal correctionnel de Nice vendredi pour répondre des accusations de discrimination et harcèlement moral.

Christophe Galtier fait face à de graves accusations depuis plusieurs mois. L’ancien coach du PSG est accusé de discrimination et harcèlement lors de son passage à l’OGC Nice. Des accusations auxquelles le technicien français a répondu vendredi lors de son procès devant le tribunal correctionnel de Nice.

Christophe Galtier répond à Julien Fournier

Les déboires de Christophe Galtier ont commencé avec les accusations racisme de Julien Fournier qui a sorti des révélations sur l’ancien entraineur de Nice. Vendredi lors de son passage devant le tribunal correctionnel de Nice, Galtier a profité pour répondre à son ancien directeur sportif à l’OGC Nice. « Mes relations avec M. Fournier sont très moyennes. On a eu un accrochage lors du stage de pré-saison. L'effectif est très en deçà de ce qu'on m'avait vendu. Je n'avais pas assez de joueurs. J'attendais tous les jours l'arrivée de ce joueur cadre sur lequel Fournier s'était engagé. J'étais déçu et en colère », a-t-il déclaré avant de poursuivre. « Mais comment ? Comment un pseudo directeur sportif peut sortir un tel mensonge (quelqu'un a rapporté à Jean-Clair Todibo que Christophe Galtier avait dit qu'il allait ‘’tirer sur tout le monde’’ et le technicien français accuse son ex-dirigeant, ndlr) à un joueur que j'ai entrainé pendant un an ? C'est de la manipulation ! J'aurais aimé que Monsieur Fournier soit présent aujourd'hui ! J'aurais bien aimé que Monsieur Fournier, au lieu de rester à Aix ou je ne sais pas où, j'aurais aimé qu'il soit dans cette salle ».

Galtier se confie sur sa gestion du ramadan

Christophe Galtier est également de discrimination envers les joueurs de confession musulmane surtout lors du mois de ramadan. Une accusation que l’ex-coach de Saint-Etienne réfute en faisant une mise au point sur sa gestion du ramadan. « Comme je l'ai fait dans tous les clubs et le groupes que j'ai eu à gérer, la question du jeûne est une problématique. Nous avons ces questions-là au tout début de la saison. Cela n'engendre rien. Mon vécu, en tant qu'adjoint et entraîneur principal est que vous devez anticiper beaucoup de choses. Pour que les joueurs de confession puissent être à l'heure à la prière, j'avançais l'horaire de l'entraînement. Je donnais l'autorisation aux joueurs qui souhaitaient aller à la mosquée de ne pas déjeuner », a révélé Christophe Galtier.

Des propos sortis de leur contexte

Hormis ces accusations, il y a aussi l’usage de l’expression « King Kong » par l’entraineur d’Al Duhail SC (Qatar) qui pose problème. Même s’il reconnait avoir utilisé cette expression, Galtier estime que ses propos ont été sortis hors de leur contexte. « Je me souviens j'ai hésité à dire Molosse ou King Kong. J'ai utilisé ce terme. King Kong, c'est force et puissance. Il n'y a pas de connotation autre que de force et de puissance. (...) Quand on joue contre Nantes, en finale de Coupe de France, j'ai utilisé la même formule pour Nicolas Pallois. Avec du recul, cela a heurté. Si cela l'a heurté, je dois m'excuser. Oui j'ai utilisé cette expression, mais pas dans une optique raciste. Je n'anticipe pas. Car si je dis de Nicolas Pallois qu'il est un King Kong, tout le monde comprend qu'il est rugueux, fort et puissant. Quand j'emploie ce terme, c'est avec l'esprit athlétique », a confié Christophe Galtier.