Accusé d'agression sexuelle, Gascoigne a été acquitté

L'ancienne star du football anglais a été jugé non coupable par rapport aux accusations d'agression sexuelle dont il a fait objet.

L'ancien milieu de terrain anglais, ex-icône de et de , Paul Gascoigne, a été déclaré non coupable d'agression sexuelle et de voies de fait.

Gascoigne, 52 ans, qui a défendu les couleurs de l’ à 57 reprises entre 1988 et 1998, a été arrêté le 20 août 2018 et inculpé le 19 novembre. Il été soupçonné d'agression sexuelle sur une femme dans un train.

Il a plaidé non coupable le 11 décembre dernier devant le tribunal de première instance de Peterlee dans le comté de Durham. L'affaire a été jugée devant le tribunal de la cour de Teesside cette semaine. Au cours du procès, Gascoigne a affirmé avoir embrassé la femme "pour lui donner confiance" après que des passagers l'avaient insultée.

"Je n'étais pas ivre, je n'étais pas agressif, je n'étais pas sexuel. Je ne faisais que réagir à l'appel de la dame qualifiée de grosse et laide", a-t-il dit aux jurés depuis la barre des témoins.

Dans le cadre de la défense de Gascoigne, l’avocate Michelle Heeley QC a reconnu que le baiser avait eu lieu, mais elle a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun élément à caractère sexuel dans les actions de son client. "Vous ne pouvez pas être sûr que M. Gascoigne avait une intention sexuelle", a-t-elle dit aux jurés. "Il a toujours été cohérent, il n'a pas embrassé [la plaignante] pour une raison quelconque, sauf pour la rassurer qu'elle n'était pas grosse ou laide."

Le juge Peter Armstrong a informé les juges mercredi qu'ils pouvaient envisager une infraction alternative comme "agression par coups", si Gazza était déclaré non coupable d'agression sexuelle à la suite des témoignages recueillis. Ce jeudi, le jury a rendu les verdicts de non-culpabilité pour les deux chefs d'accusation.