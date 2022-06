Accord trouvé pour le transfert de Sadio Mané au Bayern

Les directions de Liverpool et du Bayern Munich viennent de trouver un terrain d’entente concernant le transfert du buteur sénégalais Sadio Mané.

Le feuilleton Sadio Mané sera bientôt terminé. L’attaquant sénégalais sera un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. Un accord a enfin été trouvé pour qu’il s’engage avec le ténor de la Bundesliga.

L’information a été révélée par le journaliste de Sky Sports Allemagne, Florian Plettenberg, et elle a confirmée par nos soins. Plus rien ne s’oppose à ce que le champion d’Afrique prenne la direction de la Bavière. Le Bayern devrait payer 32M€ pour ses services, plus 8M€ de bonus. Et le contrat du joueur s’étendrait jusqu’en 2025.

Le vœu de Mané en passe d’être exaucé

Mané, 30 ans, a choqué les fans de Liverpool dernièrement lorsqu’il a indiqué ne plus être motivé pour poursuivre au sein du club anglais. S'adressant aux journalistes avant sa décision, il avait confié : "Comme tout le monde, je suis sur les médias sociaux et je vois les commentaires. Il y a environ 60 et 70 % des Sénégalais qui veulent que je quitte Liverpool. Je ferai ce qu'ils veulent. Nous verrons bientôt. Ne soyez pas pressés parce que nous verrons cela ensemble."

Le Bayern Munich accueillera un joueur qui, depuis ses débuts professionnels il y a un peu plus de dix ans, a participé à 453 matches, toutes compétitions confondues, contribuant directement à 287 buts. L’essentiel de ces réalisations ont bien sûr été réussies du côté d’Anfield.

Auteur de 120 buts sous le maillot rouge, Mané est le 14e meilleur buteur de l’histoire de LFC. Malgré les conditions liées à sa séparation, il s’en va par la grande porte, surtout qu’il a été l’un des grands artisans du premier titre de champion acquis par les Merseysiders depuis 1990. Il a aussi contribué au sacre européen en 2019.