Accord trouvé entre Nantes et Domenech

A moins d’une surprise, Raymond Domenech devrait être le prochain entraineur du FC Nantes.

La venue de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes se précise. Selon L’Equipe, un accord a été trouvé entre l’ancien sélectionneur de l’Equipe de et le club octuple champion de France. Ce n’est qu’une question d’heures avant que le deal ne soit bouclé.

A , Domenech prendrait la succession de Christian Gourcuff, limogé il y a de cela deux semaines pour insuffisance de résultats. Patrick Collot avait assuré l’intérim lors des deux dernières journées, mais sans réussir à relancer les Canaris.

Domenech s’était éloigné du banc depuis 2010 et le fiasco à Knysna avec les Bleus. Il s’occupait essentiellement du syndicat des entraineurs. Durant sa période loin des terrains, il a eu de nombreuses sollicitations, mais il les a toutes déclinées.

Domenech va devoir jouer au pompier

La dernière expérience de Domenech en remonte à encore plus loin. C’était en 1993 avec l’Olympique Lyonnais. Il avait terminé son expérience avec les Gones avec huit défaites consécutives.

Du côté de La Beaujoire sa mission ne sera pas de tout repos vu qu’il va devoir relancer une formation en plein doute et qui reste aussi sur huit matches sans la moindre victoire. Abdoulaye Touré et ses coéquipiers pointent à une inquiétante 16e place du classement, avec seulement trois points de plus que le premier relégable (Lorient).

Agé de 68 ans, Domenech entame son parcours avec le FCN le 6 janvier prochain par un déplacement sur le terrain de .