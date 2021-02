Accord PSG-Neymar pour une prolongation de quatre ans

Comme annoncé par la presse brésilienne, Neymar est en passe de prolonger son contrat pour quatre nouvelles saisons avec le Paris Saint-Germain.

Qu’il semble loin le temps où Neymar exprimait son mal-être au PSG et son envie de retrouver Lionel Messi. Le Brésilien a toujours la volonté de retrouver son compère argentin mais n’a plus franchement envie que cette réunion se fasse du côté de Barcelone. Un an et demi après ses envies d’ailleurs, Neymar se sent enfin chez lui à Paris et ne compte pas mettre les voiles.

Depuis des semaines, l’opération séduction-communication a démarré dans le clan de l’Auriverde afin de prolonger un contrat qui prendra fin en juin 2022. Dans une interview accordée à « Sept à Huit » sur TF1, Neymar n’a pas fait dans la langue de bois au moment de décrire ses intentions futures. "Je veux rester", a-t-il tout simplement répondu.

"Oui, je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris Saint-Germain, j'espère que Kylian va rester aussi. (...) Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris (que les deux joueurs prolongent, ndlr). On veut que le PSG soit une grande équipe et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris : jouer au foot et être heureux, c'est le plus important."

L'article continue ci-dessous

Le premier à prolonger... avant Mbappé ?

Alors que Mbappé fait durer le suspense, la star brésilienne semble vouloir éviter quelques maux de tête à Leonardo et aux dirigeants du PSG. Le directeur sportif parisien n’a jamais caché que l’ambition du club était de bâtir l’équipe autour de Neymar et Mbappé mais qu’il ne mettrait pas de couteau sous la gorge pour obtenir ces prolongations. Restera qui le voudra et c’est la direction que devrait prendre Neymar très prochainement.

Les discussions entre le PSG et son n°10 ont commencé depuis de nombreuses semaines et sont sur le point d'aboutir. Comme annoncé par Marcelo Bechler, le journaliste brésilien qui avait annoncé le transfert de Neymar à Paris en provenance du Barça en 2017, un accord a été trouvé pour prolonger de quatre saisons dans la Capitale. Notre confrère parle même d'une annonce qui pourrait intervenir dès cette semaine. Après les tumultes de ces dernières années, voilà enfin une nouvelle qui devrait réjouir les supporters du club francilien.