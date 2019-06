Accord OL-Tottenham pour Ndombele ?

Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l'international français ce mercredi. Il devrait signer un bail de cinq ans.

Tout va très vite dans le dossier Tanguy Ndombele. "On a fait l'essentiel sur le plan des départs. Il faudrait vraiment des propositions très substantielles pour qu'on avance sur le plan de Tanguy Ndombele, qui lui est demandeur éventuellement de partir. S'il venait à partir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait recruter notamment sur le plan de l'expérience. Pour l'instant rien n'est fait, mais la porte est entrouverte", indiquait Jean-Michel Aulas en conférence de presse ce mardi.

"Tanguy Ndombele est pragmatique, il n'a pas dit demain je m'en vais absolument. Il a été sollicité par les grands clubs et quand ils viennent vous êtes obligés d'écouter. Je ne l'ai pas eu depuis son match avec la . Non il n'y a pas de date butoir pour le départ de Tanguy Ndombele. On ne devrait pas le dire, mais c'est pour la bonne raison qu'on n'a pas besoin d'argent avant la date du 30 juin pour présenter nos comptes. Après s'il veut rester, qu'il ne se gêne pas", avait ajouté le président de l'OL.

72 millions d'euros ?

Mais depuis tout s'est accéléré concernant un possible départ du milieu de terrain français courtisé par . Alors que RMC Sport annonçait une offre des Spurs à hauteur de 60 millions d'euros ce mardi soir, ce mercredi matin la presse anglaise annonce de son côté un accord entre les deux clubs. En effet, selon les informations de Sky Sports, Tottenham et l'OL auraient trouvé un accord sur une somme de 72 millions d'euros pour Tanguy Ndombele.

L'international français deviendrait ainsi la recrue la plus chère de l'histoire des Spurs. Il serait rapidement attendu à Londres pour passer sa visite médicale et y parapher un contrat portant sur cinq saisons. Une nouvelle opération de communication réussie pour Jean-Michel Aulas. Après avoir indiqué qu'il n'était pas pressé ni contraint de vendre l'international français, Tottenham serait donc revenu à la charge de plus belle en alignant le type d'offre que le président de l'OL attendait.

Pour rappel, Tanguy Ndombele, aussi dans le viseur de la , avait ouvert la porte aux Spurs au début du mois de juin lors d'une interview accordée à Téléfoot : "Tottenham est une grande équipe, un grand club. Ils ont fini quatrième dans leur championnat, finaliste de la . Quel joueur ne serait pas intéressé par un grand club ?". Si le transfert venait à se confirmer, l'OL pourrait ainsi passer la vitesse supérieure pour Thiago Mendes, un des joueurs ciblés pour remplacer Tanguy Ndombele comme l'a confirmé Jean-Michel Aulas.