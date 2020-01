Accord Manchester United-Inter Milan pour Ashley Young

L’expérimenté international anglais Ashley Young devrait s’engager dans les prochaines heures avec l’Inter de Milan.

Comme évoqué il y a quelques jours, Ashley Young devrait bien prendre la direction de l’ et du club de l’Inter. Si l’on en croit Sky Sport Italia, tout est ficelé pour que le milieu de terrain de 34 ans signe avec la formation lombarde.

Le joueur avait donné son accord pour rejoindre les Nerazzurri. Et il ne manquait plus que l’accord de . Celui-ci est intervenu après que les responsables italiens aient proposé 1,5M€ comme indemnité de transfert. Une somme intéressante vu l’âge du joueur, le fait qu’il était en fin de contrat l’été prochain et aussi son temps de jeu limité cette saison (titulaire à 14 reprises seulement en PL).

Giroud et Eriksen attendus également à l’Inter

Young doit passer sa visite médicale à San Siro dans les prochains jours. Si aucun problème n’est décelé, il devrait être le premier renfort intériste de ce mercato. Mais d’autres pourraient suivre puisque le deuxième de la cherche à boucler également les arrivées d’Olivier Giroud et de Christian Eriksen.

A noter, pour la petite histoire, qu’il n’y a qu’un seul joueur anglais qui a défendu les couleurs de l’ par le passé. C’est Paul Ince entre 1995 et 1997.