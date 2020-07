AC Milan, Zlatan Ibrahimovic de retour contre la SPAL

Zlatan Ibrahimovic est de retour. Blessé au mollet droit à l'entraînement fin mai, l'attaquant suédois a été retenu dans un groupe de 23 joueurs pour le déplacement sur le terrain de la ce mercredi (21h45) dans le cadre de la 29e journée de .

La veille, en conférence de presse, l'entraîneur Stefano Pioli avait ouvert la porte à cette idée : "Ibrahimovic se porte bien, disait-il. C'est un lion, il a toujours faim. Il a fait un bon entraînement hier (lundi). S'il répète cela aujourd'hui et me donne le feu vert, alors il sera dans l'équipe."

Le dernier test d'Ibrahimovic a semble-t-il donné satisfaction à l'entraîneur milanais. Reste à savoir s'il foulera la pelouse du Stade Paolo-Mazza.

#SPALMilan: matchday 2⃣9⃣

Here's our 23-man squad away to SPAL 🔴⚫️

I 23 rossoneri per la trasferta al Paolo Mazza di Ferrara 🏟️@BioscalinITA#SempreMilan pic.twitter.com/OF30X3n7rC