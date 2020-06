Milan privé d’Ibrahimovic contre Lecce

L’AC Milan devra composer sans son attaquant vedette, Zlatan Ibrahimovic, lundi lors de sa rencontre contre Lecce.

Pour son match de reprise de la , l’ se mesure à Lecce lundi soir. Une rencontre que les Lombards vont devoir disputer sans leur star, Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier n’est pas suffisamment remis de sa blessure au mollet.

L’attaquant suédois avait été touché lors de la reprise de l’entrainement à la mi-mai. Il récupérait bien, mais le staff a décidé qu’il était trop court pour pouvoir tenir sa place lundi. En revanche, il y a de fortes chances pour qu’il soit opérationnel pour le choc contre l’ , programmé le 28 si l’on se fie à ce que rapporte La Gazzetta dello Sport.

Depuis qu’il est arrivé en janvier dernier, l’ancien buteur du Paris SG a participé à 8 matches de et marqué 3 buts. Actuellement, il est le 3e meilleur buteur en activité en Serie A (125 buts). Encore un but, et il égalera Ciro Immobile, qui se situe une unité devant. En revanche, le leader de classement, en l’occurrence Fabio Quagliarella, semble inaccessible, avec ses 162 buts.

Contre Lecce, Milan devra donc composer sans Ibra. En revanche, l’équipe de Stefano Pioli pourra compter sur son arrière latéral français, Théo Hernandez. Ce dernier était absent lors de la demie de Coupe d’ pour cause de suspension.