AC Milan - Tomori : "Je ne pouvais pas dire non quand Maldini a appelé"

Le jeune défenseur de Chelsea révèle les dessous de son prêt vers l'AC Milan et l'intervention décisive de Paolo Maldini.

Fikayo Tomori dit qu'il a senti qu'il devait rejoindre l' quand il a reçu un appel de Paolo Maldini. L'icône de la défense italienne, qui travaille maintenant comme directeur technique du club où il a passé toute sa carrière de joueur, a aidé à faire venir Tomori de pour un premier prêt.

L'AC Milan a la possibilité d'acheter Tomori pour 30 millions d'euros à la fin de la saison si les choses se passent bien, et le joueur de 23 ans espère suivre les traces de certains de ses héros.

"J'ai choisi de venir ici à l'AC Milan parce que c'est un club qui a une grande histoire, avec de grands joueurs et que le club est manifestement dans une bonne passe en ce moment", a déclaré Tomori sur le site web du club.

"C'est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. C'est un grand honneur pour moi d'être ici.

"Quand j'ai reçu l'appel, j'étais un peu... je ne dirais pas confus, mais j'ai été surpris ! J'ai parlé à Paolo Maldini. Le meilleur défenseur qui ait jamais joué au football m'a parlé et m'a demandé de venir, donc de là, j'ai su que c'est ici que je voulais venir jouer au football et apprendre de lui aussi. Je suis très heureux d'être ici maintenant.

"Paolo Maldini, le meilleur défenseur qui ait jamais joué ! Quand j'étais jeune et que je jouais comme attaquant ou milieu de terrain, Kaka était quelqu'un que j'aimais beaucoup regarder, [Clarence] Seedorf aussi.

"Pouvoir mettre le maillot qu'ils portaient est un grand honneur et si j'ai la moitié du succès qu'ils ont eu, je vais passer un bon moment ici."

Maldini, Kaka et Seedorf ne sont pas les seuls grands sportifs que Tomori espère imiter à San Siro, comme il l'a expliqué en choisissant son numéro de maillot.

"J'ai 23 ans, alors j'ai pensé que je choisirais le numéro 23. Michael Jordan [est quelqu'un] que j'admire beaucoup et il portait le numéro 23, donc je pense que c'était très logique pour moi de le choisir. J'espère que j'y arriverai.

L'article continue ci-dessous

"En dehors du terrain, je suis très détendu, très froid. J'aime passer du temps avec ma famille et mes amis et être très concentré.

"Sur le terrain, je suis assez agressif, j'aime gagner le ballon, aller chercher le ballon chez les adversaires. J'aime défendre, j'aime défendre et aider l'équipe à gagner. C'est l'attitude que je vais apporter à cette équipe.

"J'ai parlé au manager et il était très heureux que je rejoigne l'équipe. Il m'a donné le feu vert pour venir jouer et m'amuser. J'ai parlé à des joueurs qui étaient déjà venus ici et qui ont déjà joué en et tout le monde n'avait que des choses positives à dire sur Milan. Pour moi, c'était l'AC Milan à 100 %."