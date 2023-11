AC Milan – PSG : En colère, Mbappé s’exprime en "anglais" pour défendre Donnarumma

Les supporters milanais ont réservé un accueil très hostile à Gianluigi Donnarumma lors du match du mardi soir. Mbappé n’a pas apprécié.

Formé à l’AC Milan avant d’intégrer l’équipe première des Rossoneri à l’âge de 16 ans, Gianluigi Donnarumma a quitté la formation italienne à l’été 2021 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un départ que peinent à oublier les supporters milanais, qui se sont manifestés, mardi soir.

Donnarumma hué

Mardi soir, le Paris Saint-Germain était en déplacement à San Siro pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions contre l’AC Milan. Si les Franciliens ont réussi à remporter le match aller (3-0) au Parc des Princes, Luis Enrique et ses hommes ont été incapables de rééditer les mêmes performances au match retour. En effet, ils ont perdu 2-1 devant les Italiens.

Mais au cours de cette rencontre, Gianluigi Donnarumma, gardien, du Paris Saint-Germain et ancien portier de l’AC Milan, a été la cible principale des Tifosi. Les supporters de la Curva Sud ont lancé des milliers de faux billets sur desquels sont mentionnés "Dollarumma" et "Mercenaire", illustrés par un visage du gardien et frappés du chiffre 71, renvoyant à la notion "d'homme sans valeur" dans la Smorfia napolitaine, un livre de songes. Lesdits supporters milanais estiment que l'international portier italien (58 sélections) a suivi l’argent pour signer au PSG en 2021 plutôt que de rester dans son club formateur.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Mbappé monte au créneau

Alors que Gigio Donnarumma a été hué et sifflé à chaque touche de balles dans ce match perdu par le Paris Saint-Germain, son coéquipier Kylian Mbappé prend sa défense. L’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a pas apprécié le traitement réservé par les supporters de l’AC Milan à leur dernier rempart.

" Il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile pour 'Gigio' (…) Je pense que c’était un peu ‘too much’. Mais c’est le foot d’aujourd’hui, les supporteurs font ce qu’ils ont envie. On ne peut pas leur dire ce qu’ils ont à faire. On a essayé de le protéger le plus possible", a déclaré Kylian Mbappé au micro de SportItalia.

Rappelons qu’après la défaite (2-1), le Paris Saint-Germain chute à la deuxième place avec ses six points au compteur derrière désormais le Borussia Dortmund (1er, 7 points). Mais les hommes de Luis Enrique ont encore la chance de se qualifier dès la prochaine journée.