Ligue des Champions : Le PSG qualifié pour les 8es de finale dès le prochain match si…

Le Paris Saint-Germain a courbé l’échine ce mercredi soir conte l’AC Milan en Ligue des Champions (2-1).

Le PSG défiait l’AC Milan ce mercredi soir à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Victorieux à l’aller (3-0), les Franciliens n’ont pas connu le même sort à San Siro ce soir. Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés (2-1) et perdent par la même occasion la première place du groupe F au profit du Borussia Dortmund, tombeur de Newcastle un peu plus tôt dans la soirée (2-0).

La condition pour une qualification du PSG

Cette défaite du PSG réduit ses chances de qualification dans un groupe considéré comme celui de la mort, avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle. Toutefois, Kylian Mbappé et les siens ne sont pas si menacés que ça. Ils peuvent même se qualifier pour les 8es de finale dès la prochaine journée. Pour cela, le PSG doit d’abord battre Newcastle et espérer ensuite que son bourreau du jour, l’AC Milan, perde à son tour face au Borussia Dortmund. Les Parisiens auront donc 9 points et les Allemands, 10. Avec respectivement 5 et 4 points, les Italiens et les Anglais ne pourront plus rattraper le peloton de tête lors de la dernière journée.

Le PSG, toujours victorieux à domicile

Le PSG n’a remporté aucun de ses matchs à l’extérieur en Ligue des Champions cette saison. Les Franciliens se sont inclinés en Angleterre (4-1 contre Newcastle) et en Italie (2-1 contre l’AC Milan). Par contre, le club de la capitale fait un sans-faute à domicile avec deux victoires en autant de matchs (2-0 contre Dortmund et 3-0 contre l’AC Milan). Des statistiques qui peuvent profiter au PSG puisque le prochain match, contre Newcastle, se déroule au…Parc des Princes, devant son public, le 28 novembre.