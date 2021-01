AC Milan - Les premiers mots de Mario Mandzukic

Nouvelle recrue de l'AC Milan, l'attaquant croate promet de continuer à se donner à 100% pour permettre au club de viser le plus haut possible.

Solide leader de avec 43 points au compteur, soit trois de plus que l'Inter, l' entend mettre toutes les chances de son côté pour remporter le Scudetto cette saison. Pour cela, les Milanais ont souhaité se renforcer cet hiver, apportant un peu d'expérience à leur jeune équipe en faisant venir Mario Mandzukic.

Mardi, le Croate a signé un contrat de six mois avec le club milanais avec possibilité de prolonger l’aventure en Lombardie pour une saison de plus. "L'AC Milan annonce qu'il a acquis la signature du footballeur Mario Mandžukić. L'attaquant croate a signé un contrat avec le club des Rossoneri jusqu'à la fin de la saison, avec la possibilité de le prolonger pour la saison suivante. Mario Mandžukić portera le numéro de maillot 9", pouvait-on lire sur le communiqué du club annonçant sa signature.

"Je suis quelqu'un qui est toujours prêt et j'ai travaillé dur récemment"

Ancien attaquant de la Turin, le vice-champion du monde 2018 avait pris la direction du voilà un an. N’ayant pas prolongé son contrat avec Al-Duhail SC en juillet dernier, Mario Mandzukic était à la recherche d’un nouveau challenge en Europe et s'est laissé séduire par les ambitions élevées des Milanais.

L'article continue ci-dessous

Comme à son habitude, le vice-champion du monde entend mouiller le maillot et tout faire pour garnir son palmarès. "Nous savons tous ce que l'AC Milan représente. J'ai travaillé dur récemment pour gagner la confiance d'un club comme Milan. Je suis quelqu'un qui est toujours prêt et j'ai travaillé dur récemment. Ceux qui me connaissent bien savent les efforts que j'ai fait pour que je puisse jouer pour un club magnifique et avoir l'opportunité de me battre pour gagner des trophées", a-t-il confié.

L’arrivée de Mario Mandzukic ne devrait pas être la dernière du côté de Milanello puisque le club lombard, qui a déjà enrôlé Meïté (ex- et ) devrait bientôt annoncer l’arrivée en prêt du défenseur du , Fikayo Tomori. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est l'année ou jamais pour l'AC Milan !