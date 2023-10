AC Milan - Juventus : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’AC Milan et la Juventus Turin s’affrontent dans le cadre de la neuvième journée de Serie A. Les dernières news ici.

C’est la reprise des championnats après la trêve internationale. En Italie, la Serie A a abordé sa neuvième journée dès ce samedi 21 octobre 2023. Dimanche, l’AC Milan va accueillir son homologue de la Vieille Dame à San Siro. Un match entre les cadors actuels du championnat italien.

Un duel au sommet de la Serie A

Leader actuel de la Serie A italienne, l’AC Milan va tenter de s’imposer pour continuer à tenir les commandes du championnat. Les Rossoneri occupent la première place de la Serie A avec 21 points, à deux longueurs sur leurs rivaux de l’Inter Milan. Sortis d’une victoire face au Genoa (0-1) avant la trêve la trêve internationale d’octobre où Olivier Giroud a fini dans les cages à la place de Mike Maignan suite à l'expulsion de ce dernier, les hommes de Stefano Pioli reviennent pour tenter d’arracher leur huitième victoire de la saison en championnat.

De l’autre côté de la ligne de bataille, et vainqueur du derby face à Torino (2-0) lors de la précédente journée, la Juventus Turin connaît un début de saison reluisant tout comme son prochain adversaire. Adrien Rabiot et ses coéquipiers font face à de nombreux soucis extra sportifs en ce début de saison, avec notamment la suspension de Paul Pogba pour dopage et Fagioli, qui fait l'objet d'une enquête en raison de paris sportifs faits sur des sites illégaux. La Vieille Dame est troisième du championnat avec 17 points. La Juve a connu cinq victoires, deux matchs nuls et une défaite en Serie A cette saison.

Horaire et lieu du match

AC Milan – Juventus

9e journée de Serie A

Lieu : San Siro

A 20h45 française

Les équipes probables du AC Milan – Juventus

AC Milan: Mirante – Florenzi, Thiaw, Tomori, Calabria – Reijnders, Adli, Musah – Leão, Giroud, Pulisic

Juventus: Szczesny – Rugani, Bremer, Gatti – Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, McKennie – Milik, Vlahovic

Sur quelle chaîne suivre le match AC Milan – Juventus

La rencontre entre l’AC Milan et la Juventus Turin sera à suivre ce dimanche 22 octobre 2023 à partir de 20h45 sur beIN Sports. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.