AC Milan – Inter Milan : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur le derby milanais.

Un derby chaud bouillant pour une place en finale

Cette demi-finale aller de la Ligue des champions entre les deux clubs milanais s'annoncent palpitante. Les deux rivaux sont de retour au premier plan sur la scène européenne et vont tenter de renouer avec leur prestigieux passé. L'AC Milan a en effet remporté six fois la Ligue des champions et l'Inter Milan a triomphé trois fois dans cette compétition.

Avant ce derby, les deux équipes se sont imposées en Serie A ce week-end contre les clubs romains : l'AC Milan a battu la Lazio 2-0 et l'Inter est allé gagner 2-0 sur le terrain de la Roma.

Date, horaire et lieu d'AC Milan – Inter Milan

Date Mercredi 10 mai 2023 Ville Milan (Italie) Stade Stadio Giuseppe-Meazza (San Siro) Heure du coup d'envoi 21h00 heure française Compétition Demi-finale aller de la Ligue des champions 2022-2023 Arbitre de la rencontre Monsieur Jesus Gil Manzano (Espagne)

Sur quelle chaîne voir le match AC Milan – Inter Milan ?

En France, la rencontre entre l'AC Milan et l'Inter Milan sera diffusée sur Canal+ et sur RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match AC Milan – Inter Milan

En France, il sera de possible de voir le match AC Milan – Inter Milan en streaming sur l'application MyCANAL.

Ligue des Champions, Ligue 1, Top 14, Formule 1, MotoGP, WRC... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Les compositions probables d'AC Milan – Inter Milan

Pour ce derby, l'AC Milan devra se passer des services de Tommaso Pobega (touché aux côtes) tandis que Rafael Leão est incertain en raison d'une blessure à la cuisse. Par ailleurs, Zlatan Ibrahimovic n'est pas qualifié pour cette compétition.

Du côté de l'Inter Milan, Milan Škriniar est forfait en raison d'une blessure au dos. Deux joueurs intéristes sont également incertains pour cette rencontre : Gosens (épaule) et D'Ambrosio (cuisse).

L'équipe probable de l'AC Milan : Maignan – Calabria, Tomori, Kjær, Hernández – Tonali, Krunić – Saelemaekers, Bennacer, Brahim Díaz – Giroud. L'équipe probable de l'Inter Milan : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – Martínez, Lukaku.

Les statistiques à connaître avant AC Milan – Inter Milan

● Ce sera le 5e match entre l'AC Milan et l'Inter en compétition européenne, les Rossoneri demeurant invaincu contre leurs rivaux sur la scène continentale (2 victoires, 2 nuls). La dernière opposition entre les 2 clubs lombards en Ligue des Champions était déjà en demi-finale en 2002-2003, Milan se qualifiant grâce à la règle du but à l'extérieur même si les 2 rencontres se sont jouées à Giuseppe Meazza (0-0, 1-1).

● L'AC Milan et l'Inter se sont déjà affrontés à 3 reprises en 2022-2023 toutes compétitions confondues, les Nerazzurri remportant les 2 rencontres les plus récents après avoir perdu la première. Milan n'a plus perdu 3 matches contre son voisin lors d'un même exercice depuis 1994-1995.

● L'AC Milan est resté muet lors de ses 2 derniers matches contre l'Inter toutes compétitions confondues, mais n'a plus enchaîné 3 rencontres sans marquer dans le derby depuis 1979-1980 (3).

● L'AC Milan n'a perdu qu'un seul match en tant qu'équipe à domicile en demi-finale de Ligue des Champions (4 victoires, 1 nul), c'était contre Barcelone en 2005-2006 (0-1). Il s'agit d'ailleurs du seul but encaissé par les Rossoneri sur ces rencontres.

● L'AC Milan n'a encaissé qu'un but lors de ses 6 derniers matches de Ligue des Champions, c'était dans les dernières secondes de son quart de finale retour contre Naples. Les Rossoneri ont subi 86 tirs (27 cadrés) et 6.8 xG au cours de cette série.

● L'Inter a rendu 6 clean sheets lors de ses 10 matches en Ligue des Champions cette saison, et n'a jamais fait mieux sur une même édition de C1.

● Rafael Leão a réussi 37 dribbles en en Ligue des Champions cette saison, soit le plus grand nombre de dribbles réalisés par un joueur de Milan sur une même édition depuis Kaka en 2004-2005 (37 également). L'attaquant portugais représente 40.2 % du total des dribbles réussis par son équipe dans la compétition cette saison (37/92) ; le ratio le plus élevé pour un joueur.

● L'attaquant de l'Inter Lautaro Martínez a marqué 7 buts en 12 apparitions contre Milan toutes compétitions confondues. Depuis sa première rencontre en mars 2019, il est le joueur qui a le plus marqué contre les Rossoneri toutes compétitions confondues.

● Le milieu de terrain de l'AC Milan Sandro Tonali est le joueur qui a effectué le plus de pressings en Ligue des Champions cette saison (815), ainsi que le plus dans le tiers central du terrain (419). Milan est aussi l'équipe qui a effectué le plus grand nombre de pressings dans le tiers central (2062) cette saison dans la compétition.

● Aucun joueur n'a effectué plus de passes décisives dans le jeu que Federico Dimarco (4) en Ligue des Champions cette saison. Le dernier joueur de l'Inter à faire mieux sur un même exercice dans la compétition était Samuel Eto'o en 2010-2011 (5).

(*) Cette page contient un lien d'affiliation. Lorsque vous vous abonnez par le biais du lien fournis, nous pouvons percevoir une commission.