Derby de Milan en Coupe ! L'Inter favorite défie un AC Milan revanchard en demi-finale aller. Qui prendra une option pour la finale à Rome ?

San Siro s'embrase ce mercredi pour le premier acte d'une double confrontation brûlante en demi-finale de Coupe d'Italie : le Derby della Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter. Pour la quatrième fois cette saison, les deux rivaux milanais croisent le fer, avec une place en finale (contre Bologne ou Empoli) comme enjeu suprême. Si l'Inter survole la Serie A, les Rossoneri, vainqueurs des deux derniers derbys (Supercoupe et championnat), veulent croire en leurs chances dans cette compétition.

L'Inter : Affirmer sa suprématie et viser plus haut

Leader incontesté de Serie A avec une avance considérable, l'Inter Milan impressionne et semble lancé vers un nouveau Scudetto. Les hommes de Simone Inzaghi abordent ce derby forts d'une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues et d'une profondeur d'effectif qui leur permet de rêver plus grand, potentiellement à un doublé Coupe-Championnat, voire plus si l'aventure européenne se poursuit face au Bayern. Après avoir écarté l'Udinese et la Lazio aux tours précédents, les Nerazzurri veulent effacer les récents affronts subis face au voisin.

Cependant, les deux victoires milanaises cette saison (2-1 en championnat, 3-2 après avoir été menés 2-0 en Supercoupe) et le nul arraché in extremis par De Vrij lors du dernier affrontement (1-1) rappellent à l'Inter que ce rival, même en difficulté, reste dangereux. Inzaghi devra gérer la rotation, notamment avec les absences probables de cadres comme Lautaro Martinez, Dumfries, Taremi ou Zielinski, tout en maintenant l'intensité nécessaire pour prendre l'avantage avant le retour. La bataille du milieu, avec le duel attendu entre Barella et Reijnders, s'annonce déterminante.

Milan : La Coupe pour sauver la saison et l'honneur

Pour l'AC Milan, la saison en championnat tourne au chemin de croix. Relégués à la neuvième place, à 20 points de l'Inter, les Rossoneri voient les places européennes s'éloigner. La défaite contre Naples (2-1) dimanche a confirmé les difficultés actuelles et mis encore plus de pression sur l'entraîneur Sergio Conceiçao, dont l'avenir s'inscrit en pointillés. Dans ce contexte morose, la Coupe d'Italie apparaît comme une bouée de sauvetage, "la voie la plus courte vers l'Europe", selon le coach portugais, et l'occasion de sauver l'honneur face à l'ennemi juré.

Les Milanais peuvent puiser de la confiance dans leur succès en Supercoupe en janvier, où ils avaient renversé l'Inter, et leur victoire en championnat en septembre. Ces résultats prouvent qu'ils ont les armes pour perturber la machine nerazzurra. Privé de Loftus-Cheek et Emerson Royal, Conceiçao comptera sur le talent de ses individualités comme Leao, Pulisic ou Theo Hernandez, et devra trancher son dilemme en attaque entre Abraham, Gimenez et Jovic. Remporter ce derby aller à domicile est crucial pour continuer à rêver d'un trophée qui échappe au club depuis 22 ans et, surtout, pour gâcher les plans de grandeur de l'Inter.

📺 Diffusion TV et Streaming du match AC Milan - Inter

Pays / Région Diffuseur Type Accès 🇫🇷 France L'Équipe Live Foot Streaming Abonnement L'Équipe requis (via site officiel) 🇮🇹 Italie Canale 5 TV / Streaming Gratuite localement (VPN requis hors d’Italie) 🌍 MENA Abu Dhabi Sports Premium 1 TV / Streaming Abonnement requis (VPN nécessaire hors région) 🇵🇹 Portugal Sport TV2 TV / Streaming Accessible via abonnement (VPN utile depuis la France) 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport 2 TV / Streaming Abonnement requis + VPN si hors NL 🏴 Angleterre Premier Sports 2 TV / Streaming Abonnement requis (VPN conseillé en France) 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 2 TV / Streaming Accès via abonnement (VPN possible depuis la France) 🇪🇸 🇩🇪 🇧🇪 Espagne, Allemagne, Belgique DAZN Streaming Disponible dans chaque pays avec VPN et abonnement

Astuce : Pour accéder aux plateformes étrangères, l’utilisation d’un VPN permet de simuler une connexion locale et de débloquer l’accès aux diffusions officielles.

Horaire et lieu du match AC Milan vs Inter

Le match de demi-finale de la Coppa Italia entre l'AC Milan et l'Inter se jouera au San Siro à Milan, en Italie.

Il débutera à 21h00 le mercredi 2 avril, heure française.

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe AC Milan

Alors que Santiago Gimenez et Tammy Abraham se disputent une place à la pointe de l’attaque, l’entraîneur Sergio Conceiçao devrait relancer Rafael Leão sur le flanc gauche.

Alessandro Florenzi effectue son retour après un contretemps physique, Yunus Musah revient de suspension et Malick Thiaw pourrait faire son retour après une maladie. En revanche, Ruben Loftus-Cheek (opération de l’appendicite) et Emerson Royal (blessure au mollet) sont indisponibles.

Infos de l'équipe Inter

Alessandro Bastoni revient de suspension, mais Kristjan Asllani sera suspendu pour ce match aller. L’entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi, devra également composer sans Denzel Dumfries, Piotr Zielinski et Lautaro Martinez, tous blessés.

En l’absence de Lautaro, c’est Marko Arnautovic ou Joaquin Correa qui pourrait accompagner Marcus Thuram en attaque. Mehdi Taremi, lui, reste très incertain en raison d’un souci à l’aine.

