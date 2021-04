AC Milan - Ibrahimovic après sa prolongation : "J'ai montré que l'âge n'a pas d'importance"

Le buteur suédois est heureux d'avoir prolongé son contrat d'une saison supplémentaire, lui qui soufflera ses 40 bougies en octobre prochain.

Zlatan Ibrahimovic et le Milan AC, un pacte de sang. La star suédoise, après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2022 et juré son amour au Diavolo, a confié à la chaîne du club ses sentiments et son optimisme pour la suite.

"Même si quelqu'un avait des doutes avant mon retour à cause de mon âge, j'ai montré que l'âge n'a pas d'importance, tout est dans la tête", a-t-il lancé.

"Si vous êtes prêt à faire certaines choses, vous pouvez le faire, ma mentalité est que vous devez toujours vous améliorer et faire de votre mieux. Soit vous avez de la qualité sur le terrain, soit vous n'en avez pas, je ne pense pas que cela disparaisse. Il faut être en bonne forme physique et être en mesure de faire ses propres affaires. Ensuite, j'adapte mon jeu pour l'équipe, j'essaie d'aider autant que je peux."

L'attaquant suédois s'est également exprimé sur Stefano Pioli, l'entraîneur milanais. "Une chose à la fois, ce qui se passe ensuite, je ne le sais pas. Cela devait être une aventure de seulement six mois et au lieu de cela, nous nous retrouvons déjà avec une année supplémentaire. D'abord ça et ensuite on parle de la deuxième phase de ma vie."

D'autant que le nouveau projet du Milan séduit l'ancien du PSG, du Barça, de la Juve ou encore de Manchester United. "J'aime ce nouveau projet de Milan car c'est un défi différent. J'avais l'habitude de jouer avec de grands champions qui gagnaient tout. C'est une autre situation, vous avez d'autres responsabilités", détaille-t-il.

"Lorsque vous jouez avec de grands champions, tout se résout sur le terrain. Ici, c'est différent, vous devez prendre la responsabilité de montrer ce qu'est la voie du succès. Si vous êtes passé par là, vous avez de l'expérience et je veux la transmettre à tous les membres de cette équipe.

"C'est un grand défi, mais quand vous le faites bien, vous avez beaucoup plus de satisfaction que lorsque vous jouez avec les grands champions, cela signifie que vous avez fait quelque chose de plus que la normale."

Ibra voit d'ailleurs loin avec son équipe, qu'il veut ambitieuse pour la saison prochaine, avec une possible qualification en Ligue des champions. "Je vois de grandes choses. Quand je suis arrivé au milieu du championnat, et si vous regardez jusqu'à un an plus tard, nous étions toujours premiers", dit-il encore.

"Si cela avait commencé plus tôt, il y aurait eu un autre trophée dans l'armoire à trophées. Normalement, si vous faites bien pendant un an, vous obtenez quelque chose, mais maintenant nous avons fait bien pendant un an et ce n'est pas encore fini. Nous devons continuer comme ça et croire, car si vous croyez, rien n'est impossible.

"Nous avons montré que lorsque beaucoup de gens parlaient et disaient "Cette équipe de Milan est bla, bla, bla", nous avons donné toutes les réponses sur le terrain. Nous avons travaillé dur et montré que nous pouvions le faire. Ensuite, quand vous gagnez quelque chose, vous avez faim, vous en voulez toujours plus. C'est le secret, mais il faut d'abord gagner."

Enfin, le Suédois s'est confié sur la possibilité de devenir entraîneur un jour, une fois sa carrière de joueur achevée : "Je ne peux pas dire oui ou non, car si je dis oui, je le fais par ma parole de gentleman. Il n'est pas facile d'être entraîneur, car c'est plus stressant que d'être footballeur, car vous devez transmettre toutes vos informations aux autres et ils doivent faire ce que vous dites. Mais on ne sait jamais, hein..."