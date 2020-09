AC Milan - Hakan Calhanoglu : "Notre objectif est clairement d'atteindre la C1"

Ibrahimovic, Pioli, les objectifs du club... Le milieu de terrain de l'AC Milan s'est confié dans un entretien exclusif accordé à Goal (via DAZN).

Lundi soir, l' a parfaitement lancé son exercice 2020-21 en . Vainqueurs face à Bologne (2-0), les Milanais ont été portés par un doublé de l'inévitable Zlatan Ibrahimovic. Dans un entretien accordé à Goal via DAZN, Hakan Calhanoglu a justement dit tout le bien qu'il pense de son partenaire suédois.

Ibrahimovic : "J'ai marqué deux buts, si j'avais 20 ans, j'en aurais mis quatre"

"Zlatan a tellement d'idées qu'il veut mettre en œuvre avec nous sur le terrain. Toute son expérience nous aide à aller encore plus loin et surtout sa volonté inconditionnelle de gagner. Cela commence par la formation. Zlatan veut gagner lui-même chaque petit match d'entraînement, est très ambitieux et se met vraiment en colère quand il perd", a ainsi expliqué le milieu de terrain offensif, régulièrement conseillé par l'ancien attaquant du et du .

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Stefano Pioli nous a apporté beaucoup plus tactiquement"

"Zlatan me connaissait ainsi que mes qualités avant même son retour. Il me demande toujours de jouer librement, de ne pas trop réfléchir et d'être toujours concentré à 100%. Il me dit aussi toujours que mon corps est mon capital. Il me transmet ses expériences. Sur le terrain, je sais juste comment il se déplace et il connaît mes itinéraires", a ainsi raconté Hakan Calhanoglu. Selon lui, l'AC Milan a de quoi atteindre des objectifs élevés cette saison, notamment grâce à l'entraîneur Stefano Pioli.





"Stefano Pioli nous a apporté beaucoup plus tactiquement. Rien contre son prédécesseur Marco Giampaolo, mais d'une manière ou d'une autre, ses systèmes ne nous sont pas parvenus, cela fonctionne beaucoup mieux avec Pioli. Si Zlatan Ibrahimovic rejoint alors à nouveau l'effectif, avec sa mentalité et ses qualités sur le terrain, cela fait avancer une équipe", a d'abord déclaré l'ancien du , qui ne cache pas son envie de décrocher une qualification en C1.

"Nous voulons nous appuyer sur la tradition de l'époque autour de Franco Baresi et Paolo Maldini. Notre objectif est clairement d'atteindre la (...) Nous voulons réaliser quelque chose. En tout cas, mes espoirs sont grands", a enfin confié le joueur. Le grand retour au premier plan, c'est maintenant ?