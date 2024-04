AC Milan - AS Rome : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

L’AC Milan et l’AS Roma, deux des meilleures équipes italiennes, s’affrontent ce soir à San Siro en quarts de la Ligue Europa.

Après ses affrontements face à Naples et l’Inter, lors de la précédente édition de la Ligue des Champions, l’AC Milan va encore retrouver un adversaire italien sur sa route européenne. En quarts de la C3, les Rossonerri vont en découdre avec l’AS Roma. Ce jeudi à San Siro, puis la semaine prochaine à l’Olimpico.

Milan part avec un avantage

L’équipe lombarde aborde cette rencontre avec un certain avantage psychologique. Cette saison, elle a remporté ses deux confrontations contre les Giallorossi. De plus, il s’agit d’un opposant contre lequel elle n’a plus perdu depuis neuf matches.

Les Milanais ont, en outre, le vent en poupe en ce moment. Les tombeurs de Rennes au précédent tour viennent tout juste de se hisser à la 2e place au classement de la Serie A en terrassant Lecce. Ils ont également marqué au moins un but lors de chacune de leurs 29 dernières rencontres. Et des éléments comme Giroud, Loftus-Cheek, Rafael Leao et Pulisic ont tous dépassé la barre des 10 buts inscrits cette saison.

Evidemment, la Roma n’est pas en reste. Sur une pente ascendante depuis que Daniele De Rossi en a pris les commandes, la Louve compte quelques matches référence, comme les succès face au tenant de la Ligue Europa, Séville, ou celui contre la Lazio du week-end dernier. Malgré cette dynamique, l’équipe de la Cité éternelle aura quand même fort à faire pour l’emporter à San Siro et mettre fin à sa pire série face à Milan depuis quarante ans.

Horaire et lieu du match

Jeudi 11 avril

Stade San Siro de Milan, Italie

¼ de finale aller de la Ligue Europa

AC Milan – AS Rome

Les compos de Milan – AS Rome

Milan : Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

AS Rome : Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Sur quelle chaine suivre le match Milan – AS Rome

La rencontre entre Milan et l’AS Rome sera à suivre ce jeudi à partir de 21h sur la chaine RMC Sport Live 5. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, RMC Sport Access.