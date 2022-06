AC Arles-FC Septèmes (22-1) : les deux équipes blanchies après une enquête

La Commission de discipline de la Ligue Méditerranée a blanchi l'AC Arles et le FC Septèmes, suspectés d'avoir truqué un match dont le résultat était 22-1.

Le dimanche 8 mai 2022, l'AC Arles battait le FC Septèmes sur le score de 22 buts à 1 lors d'une rencontre de Régional 2, la septième division française.

Un résultat qui permettait à l'ACA de prendre une sérieuse option sur la montée en Régional 1 au détriment de la réserve FC Martigues, son concurrent direct et à égalité de points avant la rencontre (qui affrontait de son côté l'équipe du Gardanne-Biver FC).

Face à l'ampleur du score, une enquête avait été ouverte par la Commission de discipline de la Ligue Méditerranée, gelant par la même occasion le score de la rencontre.

Si près de cinquante personnes (des joueurs et des dirigeants) ont été convoqués, seulement vingt sont venus témoigner pour éclaircir les faits.

« Nous avons été auditionnés mercredi, un très long moment. Nous sommes restés droits dans nos bottes, nous n'avions rien à nous reprocher. Même le délégué de la rencontre, pourtant habitué à ces fins de saison un peu louche, a avoué qu'il n'y avait rien à redire, que notre équipe, bien trop faible, méritait d'encaisser autant de buts », a expliqué Salah Nasri, le président du FC Septèmes, à nos confrères de La Provence.

Il déplore également les conséquences désastreuses pour son club : « Aujourd'hui, le club le plus lésé n'est ni Martigues, ni Arles… Effrayés par cette fausse polémique, plusieurs partenaires nous ont abandonnés. La belle image que l'on s'efforce de construire depuis des années a aussi été injustement entachée. »

Après un mois d'enquêtes et d'auditions, la commission de discipline de la Ligue Méditerranée a rendu son verdict le jeudi 9 juin. Elle a décidé de « de classer sans suite le présent dossier ».

L'article continue ci-dessous

« Considérant toutefois que malgré les doutes sérieux de la Commission de céans concernant les conditions de déroulement de la rencontre, celle-ci ne dispose pas suffisamment d'éléments probants et de preuves décisives, permettant de qualifier une fraude ou un manquement aux principes énoncés dans la charte d'Éthique et de Déontologie du Football, et notamment quant à la loyauté et au Fair-Play, de la part du F.C. Septèmes et de l'A.C. Arles. Le bénéfice du doute doit être retenu à l'égard des mis en cause en l'espèce », a expliqué la Commission de discipline dans son procès-verbal.

Le score de 22 buts à 1 est donc entériné ce qui permet à l'AC Arles de valider sa montée en Régional 1.