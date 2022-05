AC Arles-FC Septèmes (22-1) : Les protagonistes du match expliquent le score hallucinant

C'est un résultat qui interpelle : 22-1. C'est en effet sur ce score que l'AC Arles a battu le FC Septèmes le dimanche 8 mai en Régional 2. Le score était de 8-1 à la mi-temps et huit buts ont été marqués entre la 82e et la 89e minute.

Face à l'ampleur du score, la Ligue de Méditerranée n'a pas tardé à réagir par l'intermédiaire de son président, Eric Borghini : « J'ai demandé à mes services de saisir la Commission Régionale de discipline pour l'ouverture d'un dossier disciplinaire de suspicion de fraude avec mise à l'instruction. Apparemment, le club de Septèmes s'est présenté sur le terrain avec son équipe 2… Il faut maintenant laisser l'instance disciplinaire mener son enquête. »

Le contexte du match : la montée en Régional 1

Alors que s'est-il passé lors de ce match ? Pour comprendre la situation, il faut d'abord évoquer le contexte du match : le match entre Arles-Septèmes était l'avant-dernière rencontre de la saison en Régional 2.

L'AC Arles était deuxième du classement à égalité de points avec le leader, la réserve du FC Martigues. Les deux équipes étaient également à égalité à la différence de buts particulière et pour les départager, il faut recourir à la différence de buts générale.

Et c'est le FCM qui possédait un avantage de trois buts avant les deux dernières journées du championnat.

Dimanche, le réserve de Martigues, renforcée par des joueurs de l'équipe première qui évolue en National 2, a battu Gardanne-Biver FC (huitième au classement) sur le score de 6-0. Dans le même temps, Arles écrasait Septèmes 22-1.

Un score qui permet à l'ACA de reprendre la tête du championnat avant la dernière journée et un périlleux déplacement sur le terrain de Fréjus-Saint-Raphaël, quatrième. De son côté, Martigues ira à défier l'Olympique Novais, dernier du championnat et qui vient de s'incliner 10-0 à Cannes.

Arles et Septèmes réfutent l'idée d'un match arrangé

Après l'annonce du président de la Ligue de Méditerranée demandant l'ouverture d'une enquête, les protagonistes du match ont tenu à démentir le fait que le match soit truqué et ont expliqué le déroulé des événements.

« La logique aurait voulu que l'on prenne 30 ou 40 buts »

« La logique aurait voulu que l'on prenne 30 ou 40 buts. On voulait terminer la saison honorablement, sans déclarer forfait et ainsi conserver l'éthique du championnat. Vu que nos joueurs sont totalement démotivés en cette fin de saison, et qu'aucun n'a voulu se déplacer, on a dû réquisitionner notre réserve qui évolue en Départemental 3 (soit trois divisions en-dessous du Régional 2, n.d.l.r.). Sur le terrain, il y avait aussi l'entraîneur et un autre éducateur qui ont 50 ans chacun. Aucun gardien n'était disponible, on a donc dû aligner un joueur de champ, d'abord sans gants », explique Salah Nasri, le président du FC Septèmes, à nos confrères de La Provence.

« Si on avait déclaré forfait, Arles serait monté au créneau, étant donné que ça aurait avantagé Martigues. C'est un débat sans fin… Au passage, personne ne s'est insurgé quand on a pris 7 buts à domicile contre le FCM (le 2 avril, n.d.l.r.). Pourtant, ce jour-là, on avait notre équipe-type. […] Si je voulais arranger un match, je m'arrêterais à 8, 9 ou maximum 10 buts. Je n'aurais jamais accepté de perdre avant autant d'écart. 22 à 1, ça fait chauffer… On n'est pas con à ce point », ajoute Salah Nasri.

Même son de cloche chez Michel Estevan, l'entraîneur de l'ACA : « On a fait un match face à une équipe qui n'avait même pas de gardien. Notre gardien a dû prêter des gants à un joueur de champ. Nous avons affronté une équipe totalement démobilisée qui n'avait rien à voir avec celle du match aller. »

Lors de ce match aller, Septèmes avait battu Arles 4-1. Mais en comparant les feuilles de match, on constate effectivement qu'un seul joueur du FCS a pris part aux deux rencontres.

« On a senti l'odeur de cannabis »

L'AC Arles a par ailleurs publié un communiqué afin de se défendre : « Toute la semaine, les joueurs arlésiens ont travaillé pour préparer cette rencontre décisive dans la dernière ligne droite du championnat au rythme de 4 séances d'entraînement. L'entraîneur Michel Estevan a particulièrement insisté sur le travail offensif. Doit-on nous reprocher d'avoir marqué des buts quand cela a été possible ? Les joueurs de Septèmes n'ont pu s'échauffer que5minutes avant le contrôle des licences. Le gardien de but semblait occuper ce poste pour la première fois. La partie a été arbitrée par un arbitre officiel de National 2. Et si le FC Septèmes n'était pas venu à Arles, aurions-nous crié au scandale ? Nous avons joué un match de football de 90 minutes face à une formation totalement démobilisée. »

Un responsable de l'ACA a même confié à L'Equipe que Septèmes n'était pas en mesure de jouer : « C'est un peu des fous dans l'esprit guinguette : on a senti l'odeur de cannabis lorsqu'ils sont sortis de leur minibus. Les mecs n'avaient pas envie de jouer. »

Martigues crie au scandale

Du côté du FC Martigues, on crie au scandale : « Je ne peux que me satisfaire d'apprendre qu'une enquête va être ouverte. C'est ce que j'attends. Arles avait besoin de se mettre à l'abri, mais comment, dans le football moderne, en Régional 2, on peut arriver à un tel score? Je suis très déçu pour les joueurs de Martigues qui se sont beaucoup investis. Le doute est sur ce match, il faut donc enquêter. On espère des réponses », a confié Alain Nersessian, le président du FCM, à La Provence.

« Dès samedi, j'ai dû écrire à la Ligue un mail, car on avait des bruits qui couraient que l'Olympique Novais avait l'intention de déclarer forfait lors de la dernière journée. Et donc nous empêcher potentiellement de marquer plus de trois buts d'écart. Cette histoire, plus ce qu'il s'est passé ce dimanche, ça fait réagir. Il faut se mettre à ma place », a également expliqué Alain Nersessian dans les colonnes du Parisien.

« On ne va pas s'amuser à faire un coup pareil à des amis. Nous sommes très proches du FCM. On leur a récemment prêté nos installations quand leur stade (Francis-Turcan, n.d.l.r.) était en travaux. J'ai régulièrement leur président au téléphone », contre-attaque Salah Nasri, du FC Septèmes.

L'article continue ci-dessous

Aucune preuve de fraude à ce jour

En attendant que la Ligue de Méditerranée ouvre un dossier disciplinaire de suspicion de fraude avec mise à l'instruction, ce qui pourrait arriver mercredi, jour où la commission de discipline se réunie, il n'y a à ce jour aucune preuve de fraude.

En cas de triche, les clubs risquent une exclusion de la compétition en cours et une rétrogradation d'une ou plusieurs divisions.