AC Ajaccio – Lyon : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Ajaccio-OL.

Deux équipes en quête d'une victoire en Ligue 1

L'AC Ajaccio est en mauvaise posture au classement. Le promu occupe la 18e place avec 15 points et reste sur trois défaites, toutes compétitions confondues : deux en Ligue 1 (1-0 à domicile contre Reims et 7-1 à Monaco) et une en Coupe de France (2-0 à Toulouse).

Les Corses vont tenter de se relancer face à Lyon (9e avec 25 points) qui est également en crise. Si l'équipe de Laurent Blanc vient d'éliminer Chambéry en Coupe de France (3-0), elle reste sur deux matches sans victoire en championnat avec un nul à Nantes (0-0) et une défaite à domicile contre Strasbourg (1-2).

Date, horaire et lieu d'Ajaccio-Lyon

Date : dimanche 28 janvier 2023

Ville : Ajaccio (France)

Stade : stade François-Coty

Heure du coup d'envoi : 17h05 heure française

Compétition : 20e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Thomas Léonard (France).

Sur quelle chaîne voir le match Ajaccio-Lyon ?

En France, la rencontre entre l'AC Ajaccio et l'Olympique Lyonnais sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Ajaccio-Lyon

En France, il sera de possible de voir le match Ajaccio-Lyon en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables d'Ajaccio-Lyon

Pour cette rencontre, l'AC Ajaccio devra se passer des services de plusieurs joueurs qui sont blessés : Youssouf Koné, Mathieu Coutadeur, Romain Hamouma et Yoann Touzghar.

Du côté de l'OL, Laurent Blanc sera privé d'Henrique Silva et d'Houssem Aouar, blessés. En fonction du mercato, Rayan Cherki et Malo Gusto pourraient ne pas jouer.

L'équipe probable d'Ajaccio : Leroy - Alphonse, Gonzalez, Mayembo, Vidal, Diallo - Bayala, Mangani, Chabrolle, Nouri - Belaïli.

L'équipe probable de Lyon : Lopes - Lukeba, Diomandé, Lovren - Gusto ou Kumbedi, Mendes, Tolisso, Tagliafico - Dembélé, Cherki, Lacazette.

Les statistiques à connaître avant Ajaccio-Lyon

● Lyon est l'équipe contre laquelle Ajaccio a perdu le plus de matches en Ligue 1 (16/27). Cependant, l'ACA a remporté 6 de ses 13 réceptions de l'OL dans l'élite, dont les 2 plus récentes, ne s'imposant davantage que face à Rennes en L1 (7 fois).

● Lyon n'a perdu aucun de ses 17 derniers matches de Ligue 1 contre un promu (11 victoires, 6 nuls), la meilleure série en cours dans l'élite. Le dernier revers de l'OL face à ces adversaires remonte à août 2018, à Reims (0-1).

● Ajaccio a perdu ses 3 derniers matches de Ligue 1, c'est autant que lors des 9 précédents (4 victoires, 2 nuls).

● Lyon a perdu 8 de ses 19 premiers matches de Ligue 1 2022-2023, son pire total à ce stade d'une saison dans l'élite depuis l'exercice 1997-1998 (9 – 6e en fin d'exercice).

● Ajaccio a remporté 2 de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (1 défaite), soit autant que lors de ses 21 précédentes (6 nuls, 13 défaites).

● Ajaccio a encaissé 16 buts dans les 30 premières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison, c'est au moins 4 de plus que toute autre équipe.

● Ajaccio est la seule équipe n'ayant pas encore marqué par l'intermédiaire d'un remplaçant en Ligue 1 cette saison, Lyon affiche de son côté le deuxième plus faible total de réalisations par des joueurs entrés en jeu en 2022-2023 (2 – comme Auxerre).

● Lyon est l'équipe qui a accordé le plus de temps de jeu à des joueurs de moins de 20 ans dans les 5 grands championnats européens cette saison (4038 minutes) alors qu'Ajaccio est celle qui a donné le plus de minutes à des joueurs âgés de 33 ans ou plus (8021).

● Aucun joueur n'a récupéré plus de ballons dans les 30 derniers mètres en Ligue 1 cette saison que l'ailier d'Ajaccio Cyrille Bayala (16).

● Aucun défenseur/piston n'a été impliqué dans plus de séquences dans le jeu s'achevant par un tir en Ligue 1 cette saison que le latéral de Lyon Nicolás Tagliafico (72). Il affiche également le meilleur total d'avant-dernières passes avant un tir pour à son poste en L1 2022-2023 (20 – avec Przemyslaw Frankowski).