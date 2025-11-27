A quoi faut-il s’attendre pour la Coupe arabe de la FIFA 2025 par rapport à l’édition 2021 ?

L’édition 2025 promet des changements passionnants et s’annonce plus grandiose que jamais.

La Coupe arabe de la FIFA a connu un second souffle en 2021, lorsqu’elle a été réorganisée sous l’égide de la FIFA après une interruption de près de neuf ans. Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Qatar a fait de la Coupe arabe une excellente opportunité pour démontrer sa capacité à accueillir l’événement majeur de 2022.

On peut affirmer sans hésiter que la Coupe arabe de la FIFA 2021 a été un franc succès et a mis en lumière les infrastructures qataries en vue de la Coupe du Monde de l’année suivante.

En 2025, la Coupe arabe de la FIFA, toujours soutenue par le Qatar, est devenue un tournoi incontournable du calendrier FIFA. Les éditions 2029 et 2033 se dérouleront d'ailleurs également au Qatar.

Le tournoi a gagné en notoriété, tout comme les différents facteurs qui l'entourent. L'édition 2025 promet d'être encore plus grandiose. À quel point ? Voyons cela de plus près.

Jeu Fantasy Quotidien pour les supporters

L'une des nouveautés les plus intéressantes de l'édition 2025 de la Coupe arabe de la FIFA est l'introduction d'un jeu Fantasy Quotidien pour les supporters.

L'édition 2021 ne proposait pas un tel concours pour permettre aux supporters de suivre l'action sur le terrain.

Cette année, le Comité d'Organisation Local (COL) de la Coupe arabe de la FIFA a lancé un Défi Fantasy Quotidien. Les supporters peuvent composer une équipe de sept joueurs parmi les équipes participantes à la journée. Les managers de ce jeu Fantasy marquent des points en fonction des performances en temps réel de leurs joueurs sélectionnés. Les meilleurs supporters peuvent gagner chaque jour des prix attractifs, notamment des billets pour les matchs de la Coupe arabe.

Cette fonctionnalité enrichit l'expérience des supporters tout au long du tournoi et leur permet de rester impliqués dans la Coupe arabe de la FIFA 2025. Le jeu de fantasy est disponible dans l'onglet PlayZone de l'application FIFA et est gratuit pour tous les supporters.

Forte affluence

L'édition 2025 de la Coupe arabe de la FIFA devrait attirer un grand nombre de supporters, certainement plus qu'en 2021.

Cependant, l'édition 2021 s'est déroulée pendant la pandémie de Covid-19, ce qui a évidemment entraîné une baisse de la fréquentation. Plus de 630 000 billets ont été vendus malgré ces difficultés.

En revanche, l'édition 2025 ne rencontrera pas de telles difficultés ; on peut donc s'attendre à une affluence encore plus importante au Qatar.

Si la Coupe arabe de la FIFA 2021 visait avant tout à affirmer la préparation du Qatar pour la Coupe du Monde 2022, l'édition 2025 revêt une tout autre dimension.

Quatre ans plus tard, la Coupe arabe de la FIFA 2025 s'inscrit pleinement dans la stratégie que le Qatar a développée ces dernières années en organisant avec succès des tournois et compétitions majeurs.

Le Qatar est devenu un véritable pôle sportif mondial, et la Coupe arabe de la FIFA 2025 confirme cette ambition.

En effet, le pays accueillera trois tournois de la FIFA en l'espace de deux mois. Après la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025 en novembre, place à la Coupe arabe de la FIFA 2025 et à la Coupe intercontinentale de la FIFA 2025. Ces événements mettront en lumière les infrastructures et les stades de classe mondiale du Qatar, démontrant ainsi sa capacité à organiser des événements sportifs d'envergure internationale.