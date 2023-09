A quand le retour de Mbappé ? Un indice a fuité

Suite à sa blessure contractée contre l’OM dimanche en Ligue 1, Kylian Mbappé est désormais situé.

Alors qu’il sait blessé à la cheville dimanche dernier contre l’OM, Kylian Mbappé est sur le point de faire son retour à la compétition.

Blessé pendant la réception de l’OM au Parc des Princes dimanche soir (4-0), Kylian Mbappé a dû quitter relativement tôt ses coéquipiers parisiens en raison d’une gêne à la cheville. Néanmoins, Luis Enrique l’a assuré après le match, le meilleur buteur du PSG reviendra incessamment sous peu sur la pelouse.

Mbappé, blessé

Kylian Mbappé a vécu un Classique frustrant dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes face à l’OM. Tout juste après avoir assisté au coup franc très travaillé de son ami Achraf Hakimi à la 8ème minute de jeu, Mbappé a été victime d’un contact avec Leonardo Balerdi. Touché à la cheville sur cette action, Mbappé a dû quitter temporairement les tiens.

L'article continue ci-dessous

Le natif de Bondy a reçu des soins qui ont débouché sur son premier retour sur le terrain. Par la suite, Kylian Mbappé est ressorti pour être traité un peu plus longtemps sur son mal avant de définitivement quitter la pelouse après avoir demandé le changement à l’heure de jeu. Le capitaine de l’équipe de France a été contraint de céder sa place à Gonçalo Ramos, qui finira par inscrire un doublé. Finalement, les hommes de Luis Enrique ont survolé les débats avec un 4-0 net et sans bavure face à l’éternel rival marseillais.

Après la rencontre, Luis Enrique est revenu sur la situation de son attaquant. Alors que les fans du PSG étaient alarmants sur l’état de forme du joueur de 24 ans, Luis Enrique a annoncé qu’il n’y avait rien de grave à son sujet.

Et que le champion du monde 2018 devrait rejouer rapidement. On n’en sait désormais un peu plus sur son prochain retour.

Mbappé, de retour bientôt

Ce mardi, Mbappé a effectué des exercices en salle ce jour. Un nouveau point sera fait vendredi. Mais en moins d’une grosse surprise, il devrait être du déplacement contre Newcastle le 4 octobre prochain à l’occasion de la 2éme journée de la phase de poule de la Ligue des champions.