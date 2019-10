À peine qualifiés, Golovin et la Russie visent le sacre à l’Euro

La Russie ne s’interdit rien en vue de l’Euro 2020, pour laquelle elle vient tout juste d’assurer sa qualification.

En dominant le Chypre ce dimanche à l’extérieur (5-0), la a imité la dans son groupe qualificatif pour l’Euro en validant son strapontin pour la phase finale du tournoi. L’été prochain, et pour la cinquième fois d’affilée, la « Sbornaya » participera au tournoi continental.

Que peuvent viser les hommes de Cherchessov durant cette compétition ? La question a été posée à Aleksandr Golovin après la balade à Nicosie. Et, le milieu de terrain monégasque a indiqué qu’il n’y avait aucune raison pour ne pas lorgner sur le sacre.

Александр Головин: "Выиграть Евро? После ЧМ все возможно" pic.twitter.com/jm9pYYuvRm — СЭ Футбол (@se_football) October 13, 2019

« Gagner l’Euro ? Après ce qui s’est passé à la Coupe du Monde, tout est possible, a-t-il déclaré en zone mixte. Et c’est aussi avec cet état d’esprit que toute l’équipe se présentera au tournoi. Sur le plan mental, on est prêts. Maintenant, il faudra faire une bonne préparation. Quoi qu’il en soit, quand on entame une compétition c’est pour la gagner ». Un discours ambitieux et qui risque d’ajouter de la pression sur ses épaules et celle de ses partenaires.

L'article continue ci-dessous

La dernière fois que la Russie a franchi le premier tour à l’Euro c’est en 2008 quand elle avait atteint le dernier carré. Cela reste même sa meilleure performance dans ce tournoi depuis l’effondrement de l’URSS.

Avant de penser à conquérir l’Euro, les Russes doivent déjà essayer de tenir tête à la Belgique. Les deux sélections vont se retrouver le mois prochain à Moscou pour une opposition très prometteuse. « Ça sera un bon test. On sera chez nous et on visera la victoire », a assuré Golovin.