A la Juventus juste pour "kiffer", la déclaration surprenante d’un joueur de Nantes

Le milieu nantais Ludovic Blas a tenu des propos étonnants en vue du match contre la Juventus.

Nantes a rendez-vous avec la Juventus jeudi prochain pour une rencontre de prestige en barrage de la Ligue Europa. Un match que les Canaris n’aborderont peut-être pas avec la motivation nécessaire.

« Le match contre la Juventus ? C’est que du plaisir »

Cela fait deux décennies que les Canaris n’ont pas vécu une grande affiche européenne. Maintenant que celle-ci se présente, ces derniers ont plus en tête de « profiter » plutôt que de tenter de renverser la montagne piémontaise. C’est ce que laissent transparaitre les propos tenus par Ludovic Blas, ce dimanche après le match gagné en championnat contre Lorient (1-0).

« Le match contre la Juventus ? On l’a mérité, on s’est bien débrouillé sur la phase de poules. C’est que du plaisir. On va aller kiffer ça », a déclaré l’ancien guingampais.

Kombouaré attend un Nantes combatif

Un discours qui manque légèrement d’ambition et qui ne devrait pas trop plaire à Antoine Kombouaré, l’entraineur du FCN. Ce dernier est connu pour son côté combattant et guerrier. De plus, contre la Vieille Dame, il a une revanche à prendre. En 1992/1993, il avait été privé d’un succès en Coupe d’Europe par les Bianconeri.

En gagnant contre les Merlus, les Nantais ont soigné leur moral avant le déplacement à Turin. En revanche, ils ont enregistré une défection qui est pénalisante en vue de ce rendez-vous européen. Celle du défenseur camerounais Jean-Charles Castelleto, sorti blessé.