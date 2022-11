A 10 jours du Mondial, Benzema donne de ses nouvelles

Karim Benzema a donné ce vendredi des nouvelles rassurantes concernant son état de santé.

De passage à Lyon, Karim Benzema a présenté son Ballon d’Or au public du Groupama Stadium. Et, il en a aussi profité pour rassurer tous les Français concernant son état de forme actuel.

Benzema promet d’être en forme pour le début du Mondial

L’attaquant français n’a plus disputé le moindre match depuis le 2 novembre dernier et la rencontre de Ligue des Champions contre le Celtic. C’était aussi sa seule prestation depuis trois semaines. Face à cette situation, et bien qu’ayant été retenu dans la liste des 25 français pour le Mondial, il a donné des raisons de s’inquiéter à tous les fans des Bleus.

A onze jours du premier match des Bleus lors du tournoi Mondial, programmé contre l’Australie, Benzema a donc tenu à rassurer tout le monde lors d’une intervention sur Prime Vidéo : « J'ai eu quelques petites gênes, rien de grave. Il y a encore du temps d'ici le 22. Je serai en forme, prêt physiquement et mentalement. »

« Au Mondial, chaque match sera une finale »

Le lauréat du Ballon d’Or a déjà hâte d’être au Mondial, une épreuve qu’il n’a plus disputée depuis huit ans. "La Coupe du monde? Ce serait un des plus beaux cadeaux d'anniversaire. Chaque match sera une finale. On a un très bon groupe, on prendra match après match".

Enfin, et avant d’aller prendre place dans la tribune présidentielle entre Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe pour suivre la 2e mi-temps d’OL- Nice, Benzema a tenu à exprimer son bonheur après avoir fait le tour d’honneur avec son Ballon d’Or. "C’est quelque chose de magnifique. Merci à mon club du Real Madrid, qui m'a permis de réaliser mon rêve, et Lyon, mon club depuis tout petit. Ils sont là, j'ai gravi les échelons ici, c'était un moment exceptionnel. C'est ma ville, le club qui m'a permis de réaliser mon rêve en signant au Real. Voir tous ces gens, les supporters, c'est extraordinaire, ça me rend fier de mon travail et je sais qu'ils sont fiers de moi."