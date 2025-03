Zidane en Ligue 1 ? L’intéressé lui-même se dit prêt à franchir le cap. Découvrez ses déclarations sur son futur !

Luca Zidane, fils de Zinédine et gardien de but de Grenade, a ouvert la porte à un avenir en Ligue 1. Actuellement épanoui en D2 espagnole, le portier de 26 ans se verrait bien évoluer en France, un championnat qui l’attire de plus en plus.