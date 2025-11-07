Florian Wirtz Liverpool Man City GFXGOAL
Wirtz, la mauvaise pioche ? Comment le joyau allemand s'est perdu dans le système de Liverpool

Recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool (environ 117 M€), Florian Wirtz déboule en Premier League avec le statut de phénomène. Pourtant, après quatre mois de compétition, l'Allemand peine à trouver sa place dans le collectif d'Arne Slot, au point d'être éclipsé par Dominik Szoboszlai et de voir sa titularisation menacée pour le choc face à Manchester City. Alors que son adaptation patine, une question émerge : n'aurait-il pas dû privilégier le jeu de Pep Guardiola, qui lui faisait les yeux doux ?

Fernando Carro, le PDG du Bayer Leverkusen, n'a aucun doute : Florian Wirtz aurait "à coup sûr" rejoint le Real Madrid plutôt que Liverpool cet été s'il avait eu la chance de suivre Xabi Alonso au Santiago Bernabéu. « Mais Xabi a moins de pouvoir de décision à Madrid qu'il n'en avait chez nous », a souligné Carro dans une interview à Sport1. « L'une des plus grandes forces d'Alonso était sa capacité à définir les besoins avec notre cellule de recrutement, mais à Madrid, c'est Florentino Perez qui décide des transferts, pas Xabi Alonso. »

En conséquence, Wirtz s'est retrouvé avec trois prétendants sérieux : Manchester City, le Bayern Munich et Liverpool. Après mûre réflexion, il a choisi ces derniers.

Cependant, alors que Wirtz se demande – tout comme nous – s'il sera titulaire pour le choc massif de dimanche contre City, il est légitime de se demander s'il n'a pas commis une erreur en ralliant Anfield. Et n'aurait-il pas été mieux loti à l'Etihad ?

    Le "plan Slot" comme argument de vente

    De nombreuses raisons expliquent pourquoi Wirtz a préféré Liverpool à City et au Bayern. Il a été frappé par la qualité de l'équipe d'Arne Slot – et les installations du club – après la déroute de Leverkusen face aux Reds en Ligue des champions la saison dernière.

    Il a également été époustouflé par les scènes de célébration sur la Merseyside qui ont suivi le 20e titre de champion d'Angleterre de Liverpool en mai. « Je voulais juste faire partie de cette équipe », a-t-il déclaré au site officiel du club.

    Ce qui a vraiment convaincu Wirtz, cependant, c'est la promesse non seulement de faire partie de l'équipe de Slot, mais d'en être un élément absolument central. Selon des sources à Liverpool, c'est le plan détaillé du Néerlandais pour Wirtz qui a scellé l'accord.

    Alors que Wirtz aurait eu des doutes sur sa capacité à jouer régulièrement en tant que n°10 au Bayern en raison de la présence de Jamal Musiala à l'Allianz Arena, il serait littéralement au cœur de la stratégie offensive à Anfield, déployé dans son poste préférentiel juste derrière l'avant-centre.

    Cependant, le plan de Slot pour Wirtz semble avoir déjà été abandonné – ou du moins mis en attente – en raison de la forme incroyablement erratique de Liverpool.

    Bouc émissaire d'un équilibre perdu

    Wirtz a débuté les quatre premiers matchs de Liverpool en Premier League – et dans son rôle de milieu offensif habituel.  Cependant, il n'a été impliqué dans aucun but au cours de cette série de victoires, ce qui a inévitablement conduit à des moqueries en ligne et à un examen médiatique intense de son indemnité de transfert.

    Ainsi, lorsque les résultats des Reds ont commencé à sérieusement se détériorer, Wirtz est devenu une sorte de bouc émissaire, même si ses difficultés évidentes avec le rythme de la Premier League n'avaient absolument rien à voir avec l'incapacité bien plus coûteuse de son équipe à gérer les coups de pied arrêtés.

    « Je pense que Wirtz nuit actuellement à l'équilibre de Liverpool et à leur façon de jouer », a déclaré l'ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, dans son podcast pour la BBC. « C'est un joueur de haut niveau et je suis sûr qu'il s'améliorera – mais il a connu un début de saison lent, c'est indéniable. J'ai vu des joueurs arriver dans ce championnat et cela prend du temps. »

    « Mais ce n'est pas le prix. Ce n'est pas le joueur ou sa capacité. Je ne vois tout simplement pas où il s'intègre dans ce que fait Liverpool dans ce système [4-3-3]. Est-il un troisième milieu de terrain ? Pour moi, non, c'est plus un joueur offensif. Donc, si je dois choisir entre lui et [Dominik] Szoboszlai, alors je choisis Szoboszlai. »

    Ce qui est inquiétant pour Wirtz, c'est que Slot semble désormais lui aussi favoriser le Hongrois.

    Szoboszlai, l'ombre qui éclipse la star

    Au milieu de toute l'excitation entourant l'été de dépenses sans précédent de Liverpool, Szoboszlai était devenu une sorte de second couteau. Le polyvalent n°8 a peut-être joué un rôle majeur dans le triomphe en championnat la saison dernière grâce à son remarquable volume de jeu, mais la présomption était que Wirtz prendrait sa place dans le onze de départ de Slot.

    L'Allemand était largement considéré comme une amélioration massive – et nécessaire – par rapport à Szoboszlai, dont le produit final a été critiqué à plusieurs reprises par des gens comme Jamie Carragher. Même Slot a déclaré plus tôt cette année qu'il attendait plus de buts et de passes décisives de la part de Szoboszlai.

    Dans ce contexte, la volonté de Liverpool de casser sa tirelire pour signer Wirtz était parfaitement logique. Il était le n°10 le plus convoité du marché, un jeune homme qui s'était déjà montré très doué pour marquer et créer des buts.

    Cependant, alors que Wirtz n'a pas encore débloqué son compteur pour son nouveau club, Szoboszlai a déjà marqué deux fois, dont un fantastique coup franc victorieux contre Arsenal. Plus surprenant encore, Szoboszlai, le joueur indiscutable de la saison de Liverpool jusqu'à présent, compte également deux fois plus de passes décisives (quatre) que Wirtz toutes compétitions confondues.

    Si l'on considère également que le capitaine hongrois a joué un rôle de premier plan lors de la victoire de la saison dernière contre City à l'Etihad, il semble peu probable que Slot n'aligne pas son trio de confiance, champion en titre, composé de Szoboszlai, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister dimanche – d'autant plus qu'ils ont posé les bases des victoires contre Aston Villa et le Real Madrid qui ont freiné la récente glissade des Reds.

    Alors, Rooney a-t-il raison ? N'y a-t-il pas de place pour Wirtz dans l'équipe la plus forte de Liverpool ? Et si c'est le cas, aurait-il dû pousser pour rejoindre City malgré ses doutes présumés sur l'avenir à long terme de Pep Guardiola au club ?

    City : l'écosystème parfait ?

    Il a été largement rapporté que Guardiola avait identifié Wirtz comme le remplaçant idéal de Kevin De Bruyne, dont le contrat expirait à la fin de la campagne 2024-25, et il serait facile de comprendre pourquoi. Wirtz, avec son mélange d'abattage et d'innovation, correspond au profil du parfait n°10 de Pep. Alors, pourquoi l'Allemand n'a-t-il pas fini à l'Etihad ?

    Eh bien, cela dépend beaucoup de votre interlocuteur, car certains affirment que City estimait que Wirtz était surévalué à 100 millions de livres (117 M€), tandis que d'autres insistent sur le fait que le joueur s'est retiré de l'accord parce que Guardiola ne pouvait offrir aucune garantie qu'il prolongerait son séjour à Manchester au-delà de 2027.

    Si Wirtz a vraiment rejeté City, il est possible qu'il regrette cette décision maintenant, étant donné qu'il se serait probablement immédiatement installé dans l'un des deux rôles de milieu offensif du 4-1-4-1 de Guardiola.

    Après tout, Rayan Cherki connaît déjà un début de carrière en Premier League plus productif que Wirtz. Bien qu'il ait été gêné par un problème à la cuisse qui l'a éloigné des terrains pendant plus d'un mois, le Français a déjà accumulé huit implications directes sur des buts depuis sa signature à City juste avant la Coupe du Monde des Clubs.

    Comme de nombreux critiques n'ont pas manqué de le souligner, Liverpool envisageait également de signer Cherki si leur coup audacieux pour Wirtz échouait – et il serait certainement difficile de contester que le transfert à 30 millions de livres (35 M€) en provenance de Lyon semble être un meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle.

    Trop bon pour échouer ?

    Cependant, l'ancien as de City et de l'Allemagne, Ilkay Gündogan, n'a pas tort quand il dit que l'on accorde trop d'attention au prix de Wirtz.

    « Ce n'est pas la faute de Flo s'il a coûté si cher », a déclaré le milieu de terrain de Galatasaray à Bild. « J'aimerais aussi voir une analyse un peu plus approfondie ici – et pas seulement se concentrer sur les simples passes décisives et les buts. Quiconque ne voit pas la qualité exceptionnelle de Flo ne comprend vraiment pas grand-chose au football. Le qualifier déjà de "flop" de transfert est complètement exagéré. »

    Et Gündogan a raison, car ce n'est pas comme si Wirtz jouait mal. Comme l'a dit l'ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, à GOAL : « Je pense qu'il a été un peu malchanceux car il a créé beaucoup d'occasions qui n'ont pas été converties. Parfois, si certaines d'entre elles vont dans votre sens – [Mohamed] Salah a manqué une occasion en or contre Everton, [Jeremie] Frimpong a manqué une occasion en or contre l'Atlético, quelques-unes ont été manquées à Galatasaray, et il y a eu cette magnifique talonnade à Chelsea que Salah a mal frappée du pied droit. Tout à coup, le récit change un peu si quelques-unes d'entre elles rentrent. »

    Ce n'est évidemment pas une bonne image pour Wirtz qu'il n'ait pas débuté les deux performances les plus impressionnantes de Liverpool en Premier League cette saison, contre Everton et Aston Villa. Cependant, comme Slot s'est efforcé de le souligner, Wirtz allait toujours avoir besoin de temps pour s'adapter à la physicalité et à l'intensité inégalées de la Premier League.

    Ce n'est certainement pas un hasard si ses performances les plus efficaces ont eu lieu en Ligue des champions, où aucun joueur n'a créé plus d'occasions que Wirtz (16). En effet, il a été excellent lors de la victoire en milieu de semaine contre le Real Madrid. En plus de créer cinq occasions de but – plus que quiconque sur le terrain – il a également dominé le classement des ballons récupérés dans le dernier tiers, soulignant à quel point il est susceptible de devenir important pour le jeu de pressing de Liverpool.

    Le verdict : trop tôt pour le condamner

    Bien sûr, le simple fait que Wirtz, une recrue à 117 M€, puisse ne pas débuter contre City est incontestablement le reflet de ses difficultés d'adaptation au football anglais. Il est tout simplement indéniable que, à l'exception peut-être de la seconde moitié de la victoire 1-0 contre Arsenal, il n'a tout simplement pas eu l'impact sur la Premier League que tout le monde attendait.

    On ne peut pas non plus s'empêcher de se demander quand – et même si – Slot remettra Wirtz au poste de n°10, car s'il joue à l'Etihad, ce sera presque certainement sur l'aile gauche à la place de Cody Gakpo. Y a-t-il une chance, alors, que nous ne voyions pas le meilleur de Wirtz avant que Mohamed Salah ne parte et que Slot n'ait plus de liberté pour modifier sa formation afin d'accueillir non seulement le nouveau n°7 de Liverpool mais aussi Hugo Ekitike et Alexander Isak dans la même équipe ?

    Cependant, l'idée que Wirtz ne s'adaptera pas – et ne brillera pas par la suite – à Anfield ressemble à un vœu pieux de la part des rivaux de Liverpool. Il est tout simplement trop bon pour échouer. Il y a une raison pour laquelle City et le Bayern le voulaient aussi, et pourquoi Alonso aurait adoré l'emmener avec lui au Bernabéu.

    Comme l'a dit l'Espagnol plus tôt cette semaine, ce n'est "qu'une question de temps" avant que Wirtz ne prouve sa valeur – car le potentiel de superstar est toujours là. Ceux qui ont suivi sa carrière de près n'ont aucun doute sur le fait qu'un joueur que Jürgen Klopp a décrit comme un « talent unique par siècle » réussira à Liverpool.

    « Il sera incroyable, croyez-moi », a déclaré Dimitar Berbatov à Rio Ferdinand sur le podcast de son ancien coéquipier de Manchester United. « Je suis sûr que tout le monde [à Liverpool] voit sa qualité, et ils lui donneront le temps dont il a besoin pour s'intégrer dans l'équipe. Et je vous garantis qu'il sera un succès. La façon dont il voit le football, comment il cherche l'espace, comment il sait se positionner, les touches de balle, l'improvisation, l'œil pour la passe et pour les buts. »

    « Bien sûr, on peut dire que son physique n'est pas si génial pour la Premier League. Mais alors vous pouvez facilement voir les grands joueurs à son poste, comme [Luka] Modrić, avec la même corpulence. Modrić. Un p*tain de monstre ! Alors donnez juste du temps à Wirtz. »

    Car les buts et les passes décisives viendront. Ils prennent juste un peu plus de temps dans le Liverpool de Slot qu'ils ne l'auraient probablement fait dans le City de Guardiola.

