Wirtz, la mauvaise pioche ? Comment le joyau allemand s'est perdu dans le système de Liverpool

Bien sûr, le simple fait que Wirtz, une recrue à 117 M€, puisse ne pas débuter contre City est incontestablement le reflet de ses difficultés d'adaptation au football anglais. Il est tout simplement indéniable que, à l'exception peut-être de la seconde moitié de la victoire 1-0 contre Arsenal, il n'a tout simplement pas eu l'impact sur la Premier League que tout le monde attendait.
On ne peut pas non plus s'empêcher de se demander quand – et même si – Slot remettra Wirtz au poste de n°10, car s'il joue à l'Etihad, ce sera presque certainement sur l'aile gauche à la place de Cody Gakpo. Y a-t-il une chance, alors, que nous ne voyions pas le meilleur de Wirtz avant que Mohamed Salah ne parte et que Slot n'ait plus de liberté pour modifier sa formation afin d'accueillir non seulement le nouveau n°7 de Liverpool mais aussi Hugo Ekitike et Alexander Isak dans la même équipe ?
Cependant, l'idée que Wirtz ne s'adaptera pas – et ne brillera pas par la suite – à Anfield ressemble à un vœu pieux de la part des rivaux de Liverpool. Il est tout simplement trop bon pour échouer. Il y a une raison pour laquelle City et le Bayern le voulaient aussi, et pourquoi Alonso aurait adoré l'emmener avec lui au Bernabéu.
Comme l'a dit l'Espagnol plus tôt cette semaine, ce n'est "qu'une question de temps" avant que Wirtz ne prouve sa valeur – car le potentiel de superstar est toujours là. Ceux qui ont suivi sa carrière de près n'ont aucun doute sur le fait qu'un joueur que Jürgen Klopp a décrit comme un « talent unique par siècle » réussira à Liverpool.
« Il sera incroyable, croyez-moi », a déclaré Dimitar Berbatov à Rio Ferdinand sur le podcast de son ancien coéquipier de Manchester United. « Je suis sûr que tout le monde [à Liverpool] voit sa qualité, et ils lui donneront le temps dont il a besoin pour s'intégrer dans l'équipe. Et je vous garantis qu'il sera un succès. La façon dont il voit le football, comment il cherche l'espace, comment il sait se positionner, les touches de balle, l'improvisation, l'œil pour la passe et pour les buts. »
« Bien sûr, on peut dire que son physique n'est pas si génial pour la Premier League. Mais alors vous pouvez facilement voir les grands joueurs à son poste, comme [Luka] Modrić, avec la même corpulence. Modrić. Un p*tain de monstre ! Alors donnez juste du temps à Wirtz. »
Car les buts et les passes décisives viendront. Ils prennent juste un peu plus de temps dans le Liverpool de Slot qu'ils ne l'auraient probablement fait dans le City de Guardiola.