Wirtz, la mauvaise pioche ? Comment le joyau allemand s'est perdu dans le système de Liverpool

Cependant, l'ancien as de City et de l'Allemagne, Ilkay Gündogan, n'a pas tort quand il dit que l'on accorde trop d'attention au prix de Wirtz.

« Ce n'est pas la faute de Flo s'il a coûté si cher », a déclaré le milieu de terrain de Galatasaray à Bild. « J'aimerais aussi voir une analyse un peu plus approfondie ici – et pas seulement se concentrer sur les simples passes décisives et les buts. Quiconque ne voit pas la qualité exceptionnelle de Flo ne comprend vraiment pas grand-chose au football. Le qualifier déjà de "flop" de transfert est complètement exagéré. »

Et Gündogan a raison, car ce n'est pas comme si Wirtz jouait mal. Comme l'a dit l'ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, à GOAL : « Je pense qu'il a été un peu malchanceux car il a créé beaucoup d'occasions qui n'ont pas été converties. Parfois, si certaines d'entre elles vont dans votre sens – [Mohamed] Salah a manqué une occasion en or contre Everton, [Jeremie] Frimpong a manqué une occasion en or contre l'Atlético, quelques-unes ont été manquées à Galatasaray, et il y a eu cette magnifique talonnade à Chelsea que Salah a mal frappée du pied droit. Tout à coup, le récit change un peu si quelques-unes d'entre elles rentrent. »

Ce n'est évidemment pas une bonne image pour Wirtz qu'il n'ait pas débuté les deux performances les plus impressionnantes de Liverpool en Premier League cette saison, contre Everton et Aston Villa. Cependant, comme Slot s'est efforcé de le souligner, Wirtz allait toujours avoir besoin de temps pour s'adapter à la physicalité et à l'intensité inégalées de la Premier League.

Ce n'est certainement pas un hasard si ses performances les plus efficaces ont eu lieu en Ligue des champions, où aucun joueur n'a créé plus d'occasions que Wirtz (16). En effet, il a été excellent lors de la victoire en milieu de semaine contre le Real Madrid. En plus de créer cinq occasions de but – plus que quiconque sur le terrain – il a également dominé le classement des ballons récupérés dans le dernier tiers, soulignant à quel point il est susceptible de devenir important pour le jeu de pressing de Liverpool.