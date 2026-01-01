Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images
Patrick Tchanhoun

Vinicius baisse ses exigences, mais pourquoi la prolongation reste bloquée ?

À Madrid, le doute persiste autour de Vinicius. Malgré des concessions, son avenir reste suspendu à un détail clé.

Star incontestée du Real Madrid depuis plusieurs saisons, Vinicius Jr traverse une période charnière de sa carrière. Entre performances en demi-teinte, pression populaire et discussions contractuelles interminables, l’ailier brésilien avance sur une ligne de crête. Et alors que 2026 vient d’ouvrir ses portes, le flou autour de sa prolongation nourrit toutes les spéculations.

