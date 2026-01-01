Star incontestée du Real Madrid depuis plusieurs saisons, Vinicius Jr traverse une période charnière de sa carrière. Entre performances en demi-teinte, pression populaire et discussions contractuelles interminables, l’ailier brésilien avance sur une ligne de crête. Et alors que 2026 vient d’ouvrir ses portes, le flou autour de sa prolongation nourrit toutes les spéculations.
Vinicius baisse ses exigences, mais pourquoi la prolongation reste bloquée ?
- Getty Images
Un cadre du Real face à un compte à rebours
Le temps joue désormais un rôle central dans le dossier Vinicius Jr. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, le Brésilien entre dans une phase sensible : dans un an, il pourra négocier librement avec un autre club. Une perspective rare pour un joueur de ce calibre, pilier de l’effectif merengue et double vainqueur de la Ligue des champions.
À 25 ans, celui qui a terminé deuxième du Ballon d’or 2024 reste un homme fort du vestiaire dirigé par Xabi Alonso. Pourtant, malgré ce statut et l’attachement mutuel affiché, aucun accord n’a encore vu le jour.
- Getty Images
Des discussions lancées, puis figées
Selon les informations du quotidien AS, les échanges entre Vinicius et la direction madrilène ne datent pas d’hier. Les premières discussions ont émergé à l’été 2025, juste après la Coupe du monde des clubs. Florentino Pérez souhaitait alors sécuriser l’avenir de son ailier, malgré l’arrivée de Kylian Mbappé et une proposition financière massive venue d’Arabie saoudite.
Dans les coulisses, les négociations ont toutefois vite ralenti. Un fossé important séparait l’offre salariale du Real des attentes du joueur. Une phase de tension a suivi. Vinicius, conscient des enjeux, a ensuite revu ses exigences à la baisse dans l’espoir de débloquer la situation. Sans effet concret, pour l’instant.
- Getty Images Sport
Une saison compliquée qui pèse dans la balance
Sur le terrain, la période actuelle n’aide pas à apaiser le climat. Vinicius Jr traverse une disette inhabituelle, sans but depuis le 4 octobre. Lors du dernier match de Liga en 2025, face à Séville (2-0), le Brésilien portait même le brassard de capitaine. Un symbole fort, terni par une sortie sous les sifflets du Santiago Bernabéu.
Cette séquence a marqué le joueur. AS indique qu’il y a longuement repensé durant ses vacances à Dubaï. À son retour à l’entraînement cette semaine, l’accueil du public s’est voulu plus chaleureux, signe que le lien avec les supporters reste fragile, mais vivant.
- Getty Images
Les 15 % qui bloquent tout
Au cœur du désaccord, un chiffre. Toujours selon AS, un écart d’environ 15 % subsiste entre la proposition finale du Real Madrid et les attentes du clan Vinicius. Un différentiel jugé suffisant pour empêcher toute signature, malgré un climat plus apaisé.
L’optimisme demeure en interne. Personne n’évoque encore une rupture définitive. Mais chaque mois sans prolongation renforce l’intérêt des concurrents et alimente la crainte d’un départ vers un rival direct du Real Madrid.