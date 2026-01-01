Vinicius baisse ses exigences, mais pourquoi la prolongation reste bloquée ?

Le temps joue désormais un rôle central dans le dossier Vinicius Jr. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, le Brésilien entre dans une phase sensible : dans un an, il pourra négocier librement avec un autre club. Une perspective rare pour un joueur de ce calibre, pilier de l’effectif merengue et double vainqueur de la Ligue des champions.

À 25 ans, celui qui a terminé deuxième du Ballon d’or 2024 reste un homme fort du vestiaire dirigé par Xabi Alonso. Pourtant, malgré ce statut et l’attachement mutuel affiché, aucun accord n’a encore vu le jour.