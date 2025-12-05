Victor Osimhen au Real Madrid ? L'étrange révélation

Le futur de Victor Osimhen, pourtant solidement engagé à Galatasaray jusqu’en 2029, pourrait basculer de manière inattendue. Alors que l’attaquant nigérian s’éclate en Turquie, une révélation surprenante signée Sunday Oliseh, figure historique des Super Eagles, relance le feuilleton autour de son avenir. Sans citer sa source mais affirmant tenir l’information d’une personnalité influente, l’ancien sélectionneur du Nigéria évoque une arrivée imminente de Victor Osimhen au Real Madrid.
Sunday Oliseh annonce Victor Osimhen au Real Madrid
Victor Osimhen, transféré définitivement à Galatasaray cet été pour 75 millions d’euros après un prêt concluant, semblait entrer dans la stabilité. Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur de 26 ans représentait même la pierre angulaire du projet offensif du triple champion de Turquie. Pourtant, cette perspective aurait pris un tournant inattendu lorsque Sunday Oliseh a affirmé que Victor Osimhen s’apprêtait à rejoindre le Real Madrid. Une déclaration choc, d’autant plus que l’ancien coach du Nigéria n’a donné aucun détail sur sa source.
Dans le podcast Insight, Sunday Oliseh s’est exprimé sans détour : "On parle beaucoup d'un possible transfert d'Osimhen au Real Madrid. Je ne dirai pas d'où vient cette information, mais on m'a dit qu'il allait partir là-bas." Il ajoute ensuite : "On verra bien, mais quand je l'ai appris d'une personnalité importante au Nigéria, j'étais très heureux pour le jeune homme." Ces propos, relayés par le quotidien espagnol AS, suffisent à placer Victor Osimhen au cœur d’un nouveau débat sur son avenir immédiat.
Victor Osimhen, une valeur sûre du football européen
Si les bruits autour d’un départ vers la Liga s’intensifient, c’est aussi parce que Victor Osimhen continue d’enchaîner les performances remarquées. En Ligue des Champions, l’attaquant a inscrit six buts cette saison avec Galatasaray, positionné à la 14e place de la phase de ligue et en bonne posture pour décrocher un barrage. Déjà l’an passé, Victor Osimhen avait frappé fort en terminant meilleur buteur du championnat turc avec 26 réalisations en 30 matchs, confirmant sa capacité à porter offensivement une équipe ambitieuse.
À l’international, Victor Osimhen reste tout aussi décisif. Lors des barrages africains pour la Coupe du monde 2026, il a signé un doublé lors de la victoire écrasante du Nigéria face au Gabon (4-1). Malgré cette performance, son équipe n’est pas parvenue à franchir le dernier obstacle, échouant face à la République démocratique du Congo aux tirs au but (1-1, 4 tab à 3). Victor Osimhen n’a cependant pas perdu de sa valeur et devrait être pleinement opérationnel pour la Coupe d’Afrique des nations qui débute le 21 décembre.
Un renfort idéal pour le Real Madrid ?
L’éventualité d’un transfert de Victor Osimhen arrive dans un contexte particulier pour le Real Madrid. Le club merengue, déjà sur plusieurs fronts en vue du prochain mercato, pourrait envisager de remodeler son secteur offensif en fonction des opportunités. Victor Osimhen, avec son profil de buteur puissant, mobile et décisif, entrerait parfaitement dans la logique madrilène de renforcer son effectif avec des joueurs capables d'évoluer immédiatement au plus haut niveau.
Parallèlement, d’autres dossiers agitent déjà le club espagnol. Dès cet hiver, le Real Madrid pourrait finaliser un accord avec l’Olympique Lyonnais pour un prêt d’Endrick. Le jeune attaquant brésilien, en manque de temps de jeu derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, souhaite rejoindre Lyon pour optimiser ses chances en vue de la Coupe du monde 2026. De plus, le dossier Vinicius Jr, sous contrat jusqu’en 2027, est au point mort en raison de tensions persistantes entre le Brésilien et Xabi Alonso. Dans ce contexte agité, l’hypothèse Victor Osimhen prend une dimension supplémentaire.