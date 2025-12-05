Victor Osimhen au Real Madrid ? L'étrange révélation

Victor Osimhen, transféré définitivement à Galatasaray cet été pour 75 millions d’euros après un prêt concluant, semblait entrer dans la stabilité. Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur de 26 ans représentait même la pierre angulaire du projet offensif du triple champion de Turquie. Pourtant, cette perspective aurait pris un tournant inattendu lorsque Sunday Oliseh a affirmé que Victor Osimhen s’apprêtait à rejoindre le Real Madrid. Une déclaration choc, d’autant plus que l’ancien coach du Nigéria n’a donné aucun détail sur sa source.

Dans le podcast Insight, Sunday Oliseh s’est exprimé sans détour : "On parle beaucoup d'un possible transfert d'Osimhen au Real Madrid. Je ne dirai pas d'où vient cette information, mais on m'a dit qu'il allait partir là-bas." Il ajoute ensuite : "On verra bien, mais quand je l'ai appris d'une personnalité importante au Nigéria, j'étais très heureux pour le jeune homme." Ces propos, relayés par le quotidien espagnol AS, suffisent à placer Victor Osimhen au cœur d’un nouveau débat sur son avenir immédiat.