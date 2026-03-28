Vente du Parc des Princes : le nouveau maire de Paris fait une grande annonce

À peine élu, le nouveau maire de Paris s’est attaqué à plusieurs dossiers sensibles. Parmi eux, celui du Parc des Princes figure en priorité. Moins d’une semaine après sa victoire aux élections municipales, Emmanuel Grégoire a déjà amorcé des échanges avec le club.

Dans une interview accordée au Parisien-Aujourd’hui en France, l’édile a confirmé un premier contact avec la direction parisienne. « Le président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi) m’a appelé dès lundi matin et j’étais très heureux de cet appel », a-t-il confié.

Ce premier échange marque un signal fort. Le nouveau maire semble déterminé à renouer le dialogue avec le club de la capitale.