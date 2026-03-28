Le feuilleton autour de l’avenir du Parc des Princes prend un nouveau tournant. Après des mois de blocage sous l’ancienne municipalité, l’arrivée d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris relance les discussions. Le club de la capitale, qui souhaite devenir propriétaire de son stade, pourrait enfin voir la situation évoluer.
Vente du Parc des Princes : le nouveau maire de Paris fait une grande annonce
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Un dossier bloqué sous l’ère Hidalgo
Depuis plusieurs années, la question de la vente du Parc des Princes alimente les tensions entre la Ville de Paris et le Paris Saint-Germain. Propriétaire de l’enceinte, la municipalité avait jusque-là refusé toute idée de cession.
Sous la direction d’Anne Hidalgo, le projet de vente avait été catégoriquement rejeté. Face à cette position ferme, les dirigeants parisiens avaient alors envisagé d’autres solutions pour construire un nouveau stade. Plusieurs pistes avaient émergé, notamment à Massy, dans l’Essonne, ou à Poissy, dans les Yvelines.
Cette situation avait renforcé l’incertitude autour de l’avenir du club dans la capitale. Mais l’élection d’Emmanuel Grégoire change la donne.
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Emmanuel Grégoire relance les discussions
À peine élu, le nouveau maire de Paris s’est attaqué à plusieurs dossiers sensibles. Parmi eux, celui du Parc des Princes figure en priorité. Moins d’une semaine après sa victoire aux élections municipales, Emmanuel Grégoire a déjà amorcé des échanges avec le club.
Dans une interview accordée au Parisien-Aujourd’hui en France, l’édile a confirmé un premier contact avec la direction parisienne. « Le président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi) m’a appelé dès lundi matin et j’étais très heureux de cet appel », a-t-il confié.
Ce premier échange marque un signal fort. Le nouveau maire semble déterminé à renouer le dialogue avec le club de la capitale.
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Une relation qui se réchauffe
Emmanuel Grégoire souhaite rapidement établir un climat favorable avec le PSG. Plusieurs initiatives sont déjà envisagées. Le maire a évoqué l’organisation d’une cérémonie officielle pour célébrer les récents succès du club.
Une « remise de décoration à l’ensemble de l’équipe pour la victoire en Champions League » pourrait notamment être organisée. Une invitation à l’Hôtel de Ville serait également proposée au président du PSG.
Le maire envisage aussi une présence au stade dans les prochaines semaines. « J’irai probablement au stade pour PSG-Toulouse ou le choc contre Liverpool », a-t-il annoncé.
Ces gestes témoignent d’une volonté d’apaisement et d’une collaboration renforcée entre la municipalité et le club.
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Un projet à construire ensemble
Le dossier principal reste toutefois celui de la vente du Parc des Princes. Emmanuel Grégoire souhaite avancer rapidement sur cette question. « Je souhaite que nous construisions ensemble l’avenir du Parc des Princes à Paris et ce sera au menu du Conseil de Paris exceptionnel de mi-avril », a-t-il promis.
L’objectif consiste désormais à trouver un terrain d’entente. La question du prix et des conditions de vente reste centrale dans les discussions.
Avant son élection, Emmanuel Grégoire avait déjà évoqué ses ambitions pour le secteur du stade. Il souhaitait « transformer la porte de Saint-Cloud en un quartier de vie ouvert, vert et populaire, avec des équipements sportifs de proximité, un espace muséographique et un cadre de vie apaisé ».
Ce projet devra désormais s’articuler avec les ambitions du PSG. L’avenir du Parc des Princes entre ainsi dans une phase décisive.