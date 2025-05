Valence attaque Vinicius Junior : un nouveau front s’ouvre entre les deux camps

Entre Valence et Vinicius, le climat n’a jamais été aussi tendu… et la dernière offensive du club espagnol relance un conflit déjà brûlant.

Depuis plusieurs saisons, la rivalité entre Valence et Vinicius Junior ne cesse de prendre de l’ampleur. Les joutes sur le terrain, les gestes d’humeur, mais aussi certains épisodes extra-sportifs, ont contribué à installer une atmosphère lourde entre le club du sud de l’Espagne et l’attaquant brésilien du Real Madrid. Entre déclarations tranchantes et prises de position médiatiques, chaque rencontre entre les deux entités semble réveiller de vieilles blessures et réactiver un contentieux aux multiples facettes.