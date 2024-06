Racisme : Vinicius Jr fait tomber des têtes

Bonne nouvelle pour Vinicius Junior. L’ailier brésilien qui lutte contre le racisme en Espagne, semble avoir gain de cause.

Après plus d’un an, Vinicius Junior obtient gain de cause dans sa lutte contre le racisme, dont il a été souvent victime. Talentueux ailier gauche du Real Madrid, Vinicius Junior se fait fréquemment dézinguer en raison de la couleur de sa peau. Lors de la saison 2022-2023, le Brésilien a été vachement embêté lors d’un match entre Valence et le Real Madrid.

Vinicius Jr victime de racisme en Liga

Le soir du 21 mai 2023, le Real Madrid était en déplacement au Stade de Mestalla pour défier Valence dans le cadre de LaLiga. Au cours de cette rencontre (1-0 pour Valence), l’ailier gauche brésilien de la Maison Blanche, Vinicius Junior, a été victime d’injures racistes. Le joueur a été expulsé après avoir frappé le joueur de Valence, Hugo Duro.

L’international brésilien (29 capes, 3 buts) s'était même rendu sur les réseaux sociaux pour affirmer que l'Espagne est en train de se forger une réputation de pays raciste à la suite des attaques répétées dont il a fait l'objet ces derniers mois. « Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition pense que c'est normal, la Fédération [espagnole de football] aussi et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano [Ronaldo] et [Lionel] Messi appartient aujourd'hui à des racistes », avait-il écrit sur X (anciennement Twitter).

Les assaillants incarcérés

Enfin, la lutte a payé, dira-t-on. S’il n’avait pas le soutien voulu de la part de LaLiga, l’ancien de Flamengo a été soutenu par de nombreuses figures du football. Mais le mal a continué jusqu’à cette année où le joueur a même éclaté en sanglot lors d’une conférence de presse avant le match amical entre l’Espagne et le Brésil (3-3) en mars dernier. Mais heureusement, LaLiga vient de siffler la fin de la récréation.

Dans un communiqué publié ce lundi 10 juin 2024, LaLiga a indiqué que les auteurs des propos racistes lors du match de mai 2023 ont été condamnés à huit mois d’emprisonnement. « Aujourd'hui (lundi, Ndlr), la première condamnation pour insultes racistes dans un stade de football en Espagne a été prononcée, à la suite d'une plainte déposée directement et dans un premier temps par LALIGA devant les tribunaux (…) La peine s'est élevée à 12 mois de prison, qui a été réduite d'un tiers en raison du respect de la phase d'enquête, laissant la peine effective des trois accusés à 8 mois de prison et les frais de procédure », peut-on lire sur le site de l’instance.

Tebas se réjouit

Si LaLiga a fait savoir que les offenseurs sont interdits d’accès aux stades de football où se déroulent les matchs de la LALIGA et/ou de la RFEF pour une durée de deux ans, le président de l’instance, Javier Tebas, se réjouit de cette décision de sanctionner les assiégeants.

« Cette condamnation est une excellente nouvelle pour la lutte contre le racisme en Espagne, car elle répare les dommages subis par Vinicius Jr. et envoie un message clair à ceux qui se rendent dans un stade de football pour insulter que LALIGA les détectera, les dénoncera et là cela entraînera des conséquences pénales pour eux », a déclaré le président de LaLiga.