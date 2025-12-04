Une star de Premier League attendue à l’OM, Lyon trahi ?

Recruté par Manchester City en 2024 en provenance de River Plate, Claudio Echeverri a rapidement été identifié comme un élément offensif prometteur. À 19 ans, le milieu argentin possède la vision de jeu et la technique nécessaires pour évoluer au poste de numéro dix. Cependant, depuis son arrivée chez les Citizens, il peine à enchaîner les minutes sur le terrain, avec seulement quelques apparitions cette saison.

Pour lui offrir davantage d’opportunités, Manchester City a accepté de le prêter au Bayer Leverkusen lors du dernier mercato estival. Sur le papier, un choix logique : la Bundesliga valorise les jeunes talents et permet de se mettre en avant. Sur le terrain, les choses se passent autrement. Echeverri est très peu utilisé et n’a pas encore montré tout son potentiel, ce qui a semé le doute sur la suite de son prêt.