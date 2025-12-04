Prêté cet été au Bayer Leverkusen, Claudio Echeverri n’a pas trouvé sa place en Bundesliga. Alors que Manchester City envisage de rompre son prêt dès janvier, l’Olympique de Marseille se positionne pour accueillir le prodige argentin de 19 ans. Cette perspective pourrait sérieusement contrarier Lyon, qui suit le joueur depuis plusieurs mois et espérait en profiter pour renforcer son effectif. Le marché hivernal s’annonce chaud dans l’Hexagone.
Une star de Premier League attendue à l’OM, Lyon trahi ?
- AFP
Claudio Echeverri, un talent en quête de temps de jeu
Recruté par Manchester City en 2024 en provenance de River Plate, Claudio Echeverri a rapidement été identifié comme un élément offensif prometteur. À 19 ans, le milieu argentin possède la vision de jeu et la technique nécessaires pour évoluer au poste de numéro dix. Cependant, depuis son arrivée chez les Citizens, il peine à enchaîner les minutes sur le terrain, avec seulement quelques apparitions cette saison.
Pour lui offrir davantage d’opportunités, Manchester City a accepté de le prêter au Bayer Leverkusen lors du dernier mercato estival. Sur le papier, un choix logique : la Bundesliga valorise les jeunes talents et permet de se mettre en avant. Sur le terrain, les choses se passent autrement. Echeverri est très peu utilisé et n’a pas encore montré tout son potentiel, ce qui a semé le doute sur la suite de son prêt.
- Getty Images
Un prêt hivernal qui pourrait profiter à l’OM
Dans ce contexte, Manchester City envisage sérieusement de rompre le prêt avec Leverkusen dès le mercato hivernal. L’OM se positionne alors comme une option séduisante. Selon Top Mercato, « le respect mutuel et la bonne relation entre Roberto De Zerbi et Pep Guardiola pourraient faciliter l’opération menant à un prêt de six mois à Marseille. À coup sûr, Manchester City pourrait être séduit par la perspective d’envoyer un crack du club chez un entraîneur européen reconnu ».
Le profil d’Echeverri correspond parfaitement aux besoins phocéens. Marseille cherche un milieu offensif capable de dynamiser son jeu et d’apporter de la créativité derrière l’attaquant. Avec Echeverri, le club disposerait d’un joueur technique, capable de se projeter rapidement vers l’avant et de s’insérer dans les combinaisons rapides du collectif.
- Getty Images Sport
Lyon à l’affût… mais frustré ?
L’OL suit le joueur argentin depuis plusieurs mois et pourrait ressentir une certaine frustration à l’idée de voir Echeverri atterrir ailleurs en Ligue 1. Lyon espérait pouvoir finaliser un prêt, à l’été ou cet hiver, pour renforcer son secteur offensif. Le basculement potentiel vers l’OM illustre l’intensité de la concurrence entre clubs français et la valeur que représente un joueur jeune et prometteur sur le marché.
Du côté de Marseille, l’arrivée de l’Argentin pourrait toutefois dépendre d’un ajustement dans l’effectif. Le club possède déjà un milieu fourni avec Kondogbia, Højbjerg (courtisé par la Juve), Vermeeren, Gomes, O’Riley, Bakola ou Nadir. Un départ d’un joueur pourrait être nécessaire pour libérer une place et respecter l’équilibre de l’effectif.
- Getty Images Sport
Un deal gagnant pour toutes les parties ?
Si tout se concrétise, le prêt d’Echeverri serait bénéfique pour Manchester City, pour l’OM et pour le joueur lui-même. City verrait son jeune talent évoluer dans un club compétitif avec un entraîneur reconnu. Marseille renforcerait son milieu offensif et gagnerait en créativité. Et pour Echeverri, c’est surtout une occasion de s’imposer, de jouer régulièrement et de relancer sa progression.
Le mercato hivernal s’annonce donc palpitant, et la course pour Claudio Echeverri pourrait bien redessiner les cartes du football français.