Un prodige de Manchester City attendu à l’OL cet hiver, c’est chaud !

Selon les informations de Sport Bild, Manchester City commence à perdre patience concernant la situation de Claudio Echeverri. Le jeune international argentin espoirs vit un début de saison extrêmement pauvre en temps de jeu à Leverkusen, où Kasper Hjulmand ne lui accorde que des miettes : environ 200 minutes depuis août.

City voit rouge. Le club anglais considère qu’un joueur de ce calibre ne doit pas rester dans un groupe qui ne lui offre pas la possibilité de progresser. Le retour du joueur est donc sérieusement envisagé pour cet hiver, ouvrant la porte à un nouveau prêt vers un club capable de lui offrir un rôle plus clair.

Et c’est ici que l’Olympique Lyonnais apparaît dans le viseur. L’accord conclu lors du départ de Rayan Cherki pourrait prendre tout son sens.