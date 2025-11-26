Une star de Chelsea chambre Lamine Yamal : "Cucurella l’a mis dans sa poche"

Le début de rencontre n’a rien laissé présager de la gifle infligée ensuite. Barcelone a tenu quelques minutes, avant d’entrer dans une spirale dont il n’est jamais sorti. L’exclusion de Ronald Araujo, peu avant la pause, a fait basculer l’équilibre, mais Chelsea avait déjà pris la mesure d’un adversaire privé d’inspiration. Le club londonien, poussé par un public qui réclame du spectacle depuis des mois, a trouvé trois fois le chemin des filets : un but contre son camp de Jules Koundé, un numéro d’Estevao et une finition parfaite de Liam Delap. Le score, lourd (3-0), reflète surtout la supériorité physique et l’intensité supérieure affichée par les Blues.

Barcelone, souvent à court d’idées, a perdu trop de duels pour espérer exister. Et dans ce naufrage collectif, Lamine Yamal n’a pas réussi à inverser la tendance.