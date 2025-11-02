Le Paris Saint-Germain prépare déjà ses prochains mouvements sur le marché des transferts. Alors que Luis Enrique privilégie la stabilité et la cohésion d’un groupe resserré, le technicien espagnol n’exclut pas l’idée d’un renfort ciblé à moyen terme. Et contre toute attente, c’est du côté d’un championnat rarement exploré par les grands clubs européens que le PSG pourrait bien avoir trouvé sa prochaine pépite. Un jeune joueur, talentueux et en pleine ascension, dont le profil séduit fortement les dirigeants parisiens selon plusieurs sources proches du dossier.
Un nouveau Russe au PSG l'été prochain ? L'étonnante révélation
Luis Enrique et Campos en quête de nouveaux talents
Depuis le début de la saison, Luis Enrique mise sur la continuité et la rigueur collective pour permettre au PSG de viser le maximum sur tous les tableaux. L’Espagnol a souhaité conserver la même ossature d’équipe, avec un effectif volontairement réduit et des joueurs totalement investis dans le projet. Cette philosophie partagée avec Luis Campos, responsable du recrutement, porte déjà ses fruits puisque Paris affiche une stabilité rare à ce stade de la saison.
Pour autant, l’entraîneur parisien garde un œil attentif sur certains profils capables d’apporter une valeur ajoutée dans les mois à venir. Et selon les informations rapportées par Match TV et Foot01, le Paris Saint-Germain songerait sérieusement à un jeune milieu de terrain évoluant actuellement en Russie, un championnat que peu d’équipes du top européen explorent encore.
- AFP
Aleksey Batrakov, la nouvelle cible inattendue du PSG
Le joueur en question n’est autre qu’Aleksey Batrakov, l’une des révélations de la saison sous les couleurs du Lokomotiv Moscou. Âgé de seulement 20 ans, le milieu de terrain russe s’impose peu à peu comme l’un des talents les plus prometteurs de son pays. Sa vision du jeu, sa puissance dans la transition et sa maturité technique ont rapidement attiré l’attention du PSG, toujours à la recherche de jeunes profils dynamiques capables d’évoluer dans différents systèmes.
Estimé à environ 23 millions d’euros, Batrakov pourrait faire l’objet d’une offre lors du mercato estival 2026. Un transfert qui, s’il se concrétisait, symboliserait la volonté du club parisien d’investir sur des joueurs à fort potentiel, même issus de championnats considérés comme secondaires.
- AFP
Le PSG n’a pas encore contacté Aleksey Batrakov
Toutefois, aucune négociation n’a encore été engagée. Le représentant du joueur, Vladimir Kuzmichev, a d’ailleurs démenti toute prise de contact avec les dirigeants parisiens. De son côté, le Lokomotiv Moscou n’a reçu aucune proposition officielle pour l’instant, préférant se concentrer sur la bonne dynamique de son équipe, actuellement 5e du championnat russe après 14 journées.
Le PSG, prudent, ne souhaite pas perturber son équilibre actuel, mais continue de suivre attentivement la progression d’Aleksey Batrakov. Si l’intérêt venait à se confirmer, il s’agirait d’un pari à long terme, fidèle à la politique sportive mise en place depuis deux saisons sous l’ère Luis Enrique.
- AFP
Le PSG prend son temps avec Batrakov
En attendant, le staff parisien reste concentré sur les échéances immédiates tout en préparant l’avenir avec méthode. Le cas Batrakov illustre parfaitement cette stratégie : celle d’un club qui ne veut plus se contenter de stars établies, mais cherche à bâtir durablement autour de talents émergents capables de s’intégrer dans une dynamique collective solide.
Si le transfert du jeune Russe n’est pas encore d’actualité, son nom circule déjà avec insistance dans les couloirs du Campus de Poissy. Et à ce rythme, Aleksey Batrakov pourrait bien être l’une des grandes surprises du mercato 2026 et rejoindre ainsi son compatriote Matvey Safonov, arrivé l’été dernier en provenance du Krasnodar.