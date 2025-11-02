Un nouveau Russe au PSG l'été prochain ? L'étonnante révélation

Depuis le début de la saison, Luis Enrique mise sur la continuité et la rigueur collective pour permettre au PSG de viser le maximum sur tous les tableaux. L’Espagnol a souhaité conserver la même ossature d’équipe, avec un effectif volontairement réduit et des joueurs totalement investis dans le projet. Cette philosophie partagée avec Luis Campos, responsable du recrutement, porte déjà ses fruits puisque Paris affiche une stabilité rare à ce stade de la saison.

Pour autant, l’entraîneur parisien garde un œil attentif sur certains profils capables d’apporter une valeur ajoutée dans les mois à venir. Et selon les informations rapportées par Match TV et Foot01, le Paris Saint-Germain songerait sérieusement à un jeune milieu de terrain évoluant actuellement en Russie, un championnat que peu d’équipes du top européen explorent encore.