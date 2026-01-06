Trophée des champions : pourquoi le PSG a annulé son offre pour ses supporters

Sur le papier, l’affiche reste prestigieuse. PSG-OM, même en dehors de l’Hexagone, conserve un parfum unique. En réalité, le décor tranche avec l’habitude. En choisissant le Koweït pour accueillir le Trophée des champions, la Ligue de football professionnel a accepté un risque assumé : celui de voir les tribunes se vider de leurs acteurs principaux, les supporters parisiens et marseillais.

Depuis 2009, la LFP privilégie l’étranger pour cette rencontre, à l’exception des éditions 2020 et 2023. L’objectif reste clair. Valoriser la Ligue 1 hors de France. Développer son image. Séduire de nouveaux marchés. Cette stratégie repose aussi sur des considérations financières, puisque l’événement devrait rapporter environ 3,5 millions d’euros à l’instance.

Mais cette vision ne séduit pas tout le monde. Surtout quand le déplacement implique près de six heures de vol, des contraintes logistiques lourdes et des coûts élevés pour les fans.