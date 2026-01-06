Ce jeudi à 19 heures, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’affrontent pour le Trophée des champions dans un contexte inédit. Délocalisé au Koweït par la LFP, ce Classique se jouera presque à huis clos symbolique, loin de ses supporters historiques.
Trophée des champions : pourquoi le PSG a annulé son offre pour ses supporters
- AFP
Un Classique exporté, une ferveur laissée au sol
Sur le papier, l’affiche reste prestigieuse. PSG-OM, même en dehors de l’Hexagone, conserve un parfum unique. En réalité, le décor tranche avec l’habitude. En choisissant le Koweït pour accueillir le Trophée des champions, la Ligue de football professionnel a accepté un risque assumé : celui de voir les tribunes se vider de leurs acteurs principaux, les supporters parisiens et marseillais.
Depuis 2009, la LFP privilégie l’étranger pour cette rencontre, à l’exception des éditions 2020 et 2023. L’objectif reste clair. Valoriser la Ligue 1 hors de France. Développer son image. Séduire de nouveaux marchés. Cette stratégie repose aussi sur des considérations financières, puisque l’événement devrait rapporter environ 3,5 millions d’euros à l’instance.
Mais cette vision ne séduit pas tout le monde. Surtout quand le déplacement implique près de six heures de vol, des contraintes logistiques lourdes et des coûts élevés pour les fans.
- AFP
Une offre PSG trop ambitieuse pour les supporters
Côté parisien, le club avait pourtant tenté de mobiliser. Une formule « all inclusive » à 800 euros avait été proposée aux supporters. Transport aller-retour, repas à bord, transferts et billet du match figuraient dans ce pack. Une offre pensée pour simplifier le voyage.
Selon les informations du journal Le Parisien, cette proposition a finalement été annulée. La raison reste simple. Le nombre minimal de participants n’a pas été atteint. Face à ce constat, le PSG a dû renoncer à organiser ce déplacement collectif.
Le tarif élevé, lié à des coûts importants sur place, a sans doute refroidi les ardeurs. Les supporters parisiens ont déjà beaucoup voyagé ces derniers mois, en Europe, aux États-Unis ou encore au Qatar. Cette fois, l’envie n’a pas suivi. Aucun départ groupé depuis Paris n’a donc été maintenu. Le soutien se fera à distance, même si le PSG Fan Club Liban devrait, lui, être présent dans les tribunes.
- AFP
Boycott assumé du côté de Marseille
À Marseille, le constat se révèle encore plus tranché. Les groupes de supporters ont décidé de boycotter purement et simplement ce déplacement. Une décision prise après une réunion avec la direction du club, organisée fin décembre.
Pourtant, l’OM avait consenti un effort financier notable. Le club proposait un voyage à 150 euros par personne, tout en prenant en charge 850 euros par supporter. Malgré cela, le choix du Koweït ne passait pas. Les groupes ultras ont estimé que cette délocalisation ne correspondait pas à leur culture.
Le message n’a pas tardé à s’afficher publiquement. Dimanche, lors du match perdu face à Nantes (0-2), les South Winners ont déployé une banderole sans équivoque. « Trophée des champions 2026 au Koweït. Pour 2027 sur la lune ? », pouvait-on lire dans les tribunes du Stade Vélodrome.
- AFP
Un stade plein de fans locaux, mais combien ?
Le Jaber Al-Ahmad International Stadium, plus grande enceinte du pays avec ses 60 000 places, accueillera donc majoritairement des supporters locaux. Un public curieux, parfois passionné, mais éloigné de la rivalité historique entre Paris et Marseille.
La Ligue reste très discrète sur l’affluence attendue. « On ne donnera pas de chiffre avant le match », balaye la LFP, qui espère battre le record du Trophée des champions, établi en 2010 à Radès avec 57 000 spectateurs… déjà lors d’un PSG-OM.
Un rapide regard sur la billetterie en ligne permet toutefois d’esquisser une tendance. Plus de la moitié des billets ont été vendus. Ce lundi soir, des places restaient disponibles entre 30 et 150 euros sur le site. Un signe encourageant pour l’organisation, mais insuffisant pour faire oublier l’absence des supporters historiques.