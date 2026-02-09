Très mauvaise nouvelle en vue pour le PSG malgré la large victoire contre l’OM

Les chants ont amplifié la polémique. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des supporters reprendre des refrains jugés discriminatoires depuis des années. Parmi eux : « Les Marseillais c’est des pédés, des fils de putes, des enculés… ». D’autres séquences font entendre : « Dans la boue y’a des rats… Ce sont les Marseillais ».

Ces paroles ont suscité une indignation rapide. Des associations et des personnes LGBT ont dénoncé la banalisation d’insultes liées à l’orientation sexuelle dans les stades. Des observateurs issus de communautés racisées ont, eux aussi, alerté sur la portée symbolique de certains mots, chargés d’une histoire lourde, comme rapporté par Foot Mercato.

À l’inverse, une partie des supporters parisiens a défendu une lecture différente. Selon eux, ces chants relèvent d’une tradition de rivalité verbale, ancrée dans le folklore ultras, visant l’adversaire sportif plutôt que des communautés spécifiques. Un argument qui ne convainc pas les instances.