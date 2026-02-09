PSG-OM : le tacle cinglant de Luis Enrique après le doublé de Dembélé

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Ousmane Dembélé a livré une performance XXL. Tranchant, inspiré, impliqué dans le pressing, l’ailier parisien a logiquement été élu homme du match. Une prestation qui a offert à son entraîneur l’occasion rêvée de répondre à une critique entendue la veille.

« Hier, vous m'avez dit qu'Ousmane était irrégulier », a lancé Luis Enrique, sourire en coin. « Incroyable, c'est incroyable! J'aime les joueurs irréguliers comme Ousmane. Pour moi - je l'ai dit dès le premier jour où je suis arrivé -, c'est un joueur différent avec le ballon. Ici, à Paris, il a ajouté sans le ballon. Dans la manière dont il presse, dont il joue, dont il montre son niveau, c'est toujours très régulier. Cette saison - qu'on a commencée avec beaucoup de joueurs blessés - c'est difficile de retrouver son niveau. Chaque fois qu'il est en condition, il est très spécial. C'est pour ça qu'il est le Ballon d'Or », a ajouté le technicien espagnol.

Une déclaration appuyée. Et volontairement provocante.