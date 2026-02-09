La soirée aurait pu se limiter à une démonstration parisienne. Elle a finalement offert bien plus. Dimanche, au Parc des Princes, le PSG a surclassé l’OM (5-0) dans un Classique sans suspense, porté par un Ousmane Dembélé étincelant. Mais au-delà du score et du spectacle, c’est la sortie de Luis Enrique qui a marqué les esprits, entre ironie assumée et message à peine voilé.
PSG-OM : le tacle cinglant de Luis Enrique après le doublé de Dembélé
Un PSG dominateur mais pas parfait selon Luis Enrique
Installé sur son banc, Luis Enrique a savouré. Le large succès face à Marseille lui a permis d’assister à une prestation collective solide, même s’il a tenu à nuancer l’enthousiasme ambiant. Aux yeux du technicien espagnol, ce match ne représente pas la référence absolue de la saison parisienne. Une victoire éclatante, oui. Un sommet de maîtrise, pas forcément.
Reste que le résultat parle de lui-même. Cinq buts. Aucun encaissé. Une emprise totale sur le Classique. Et surtout, une individualité qui a crevé l’écran.
Dembélé, la réponse sur le terrain
Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Ousmane Dembélé a livré une performance XXL. Tranchant, inspiré, impliqué dans le pressing, l’ailier parisien a logiquement été élu homme du match. Une prestation qui a offert à son entraîneur l’occasion rêvée de répondre à une critique entendue la veille.
« Hier, vous m'avez dit qu'Ousmane était irrégulier », a lancé Luis Enrique, sourire en coin. « Incroyable, c'est incroyable! J'aime les joueurs irréguliers comme Ousmane. Pour moi - je l'ai dit dès le premier jour où je suis arrivé -, c'est un joueur différent avec le ballon. Ici, à Paris, il a ajouté sans le ballon. Dans la manière dont il presse, dont il joue, dont il montre son niveau, c'est toujours très régulier. Cette saison - qu'on a commencée avec beaucoup de joueurs blessés - c'est difficile de retrouver son niveau. Chaque fois qu'il est en condition, il est très spécial. C'est pour ça qu'il est le Ballon d'Or », a ajouté le technicien espagnol.
Une déclaration appuyée. Et volontairement provocante.
Pas de message envoyé, vraiment ?
Malgré l’ampleur du score, Luis Enrique a refusé toute posture conquérante vis-à-vis de la concurrence. « On n'a pas de message à envoyer. Si certains ne connaissent pas le PSG actuellement, ce n'est pas notre problème. Nous avons de la confiance et nous sommes une équipe très régulière. Dans un match, tu peux être efficace ou pas mais aujourd'hui on a montré les niveaux de nos joueurs de manière individuelle et collective. C'est très important, c'est le meilleur moment de la saison. Ce match donnera de la confiance », a-t-il précisé.
Un discours posé. Presque détaché. Mais assumé.
Paris leader, Dembélé déjà tourné vers la suite
Grâce à ce succès, le PSG conserve la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur Lens. Une position confortable, sans marge d’erreur. Dembélé, lui, a apprécié la soirée sans perdre de vue les échéances à venir.
« Je trouve qu'on a bien négocié la première partie de saison parce que la saison dernière était beaucoup plus difficile. On sait que les moments importants vont arriver, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. On a Lens qui est toujours là, derrière. On va donner le maximum pour emporter les trophées », a déclaré l’ancien joueur du Barça.
Vendredi prochain, l’ancien Rennais retrouvera justement Rennes, en ouverture de la 22e journée. Avec la même ambition. Et, sans doute, la même réponse sur le terrain.