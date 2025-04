Insultes visant Rabiot : La sanction est tombée pour le PSG

La commission de discipline a tranché : le PSG écope d’une sanction après les insultes contre Adrien Rabiot. Une décision aux lourdes conséquences.

Le Paris-Saint-Germain a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP suite aux événements survenus lors du Classique contre l’OM (3-1) le 16 mars dernier. En cause, les insultes et banderoles offensantes visant Adrien Rabiot et sa famille, brandies par une partie des supporters en tribune Auteuil.

Face à ces débordements, la Ligue de football professionnel (LFP) a pris une décision ferme : fermeture partielle de la tribune Auteuil pour un match et une amende de 20 000 euros pour le club de la capitale.