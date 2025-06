Trent Alexander-Arnold, Rayan Cherki et 11 nouvelles recrues prêtes à enflammer la Coupe du monde des clubs 2025

La fenêtre ouverte par la FIFA a porté ses fruits : une pluie de nouveaux visages s'invite sur les pelouses américaines cet été.

L'été du football de clubs est lancé. Les plus grandes stars de la planète se réunissent aux États-Unis pour une Coupe du monde des clubs entièrement repensée et qui sera à suivre sur la plateforme DAZN dans son intégralité. Une grande première à cette échelle dans l’histoire du jeu.

Trente-deux équipes issues de six continents vont se disputer le nouveau trophée. Et pour permettre aux participants de se renforcer dans de bonnes conditions, une fenêtre de transferts exceptionnelle a été ouverte début juin. Résultat : même si la saison 2024-2025 n’est pas encore officiellement close, on verra plusieurs visages bien connus arborer de nouveaux maillots lors de ce tournoi inédit.

GOAL fait le point : voici les 11 recrues majeures à suivre de très près pendant la Coupe du monde des clubs.