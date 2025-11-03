Mbappé inarrêtable, le Bayern continue sa série, Tottenham inquiète : les gagnants et perdants du week-end en Europe

Une nouvelle journée de football à travers les cinq grands championnats européens a livré son lot d’enseignements. Arsenal s’échappe en tête de la Premier League, fort d’un nouveau succès à Burnley (2-0) ponctué, une fois encore, par un but sur coup de pied arrêté et une défense intraitable. Le Bayern Munich et le Real Madrid, eux, poursuivent tranquillement leur route en Bundesliga et en Liga, confortablement installés en tête avec cinq points d’avance.

À Paris, le PSG garde deux longueurs d’avance sur Marseille, mais difficile d’imaginer Luis Enrique et ses hommes céder leur trône. En revanche, en Italie, la course au Scudetto s’annonce haletante : Naples a été tenu en échec (0-0) par le Como de Cesc Fàbregas, et voit l’Inter et le Milan revenir à une petite unité.

Alors, qui sort grandi du week-end et qui doit se remettre en question ? Tour d’horizon des gagnants et perdants du dernier épisode du football européen.