On attendait une formalité, on a eu droit à des sueurs froides. À Talavera, le Real Madrid a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi (2-3), mais il l'a fait en tremblant, en bafouillant, sauvé in extremis par la classe de Kylian Mbappé et les gants d'Andriy Lunin. Ce qui devait être une promenade de santé pour rassurer Xabi Alonso s'est transformé en un nouveau plaidoyer à charge. Le Real est passé, oui, mais il a encore joué avec le feu, et son entraîneur a plus que jamais les pieds au bord du vide.
Talavera - Real Madrid (2-3) : Mbappé et Lunin évitent le pire !
- Getty Images Sport
Mbappé, l'obsession du record
La surprise du chef était là, au coup d'envoi : Kylian Mbappé, titulaire inattendu pour un 16e de finale de Coupe. La raison ? Une chasse aux records personnelle, l'envie d'effacer les 59 buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile. Et le Français n'a pas perdu de temps. Après une ouverture du score sur un penalty généreux (une main très discutable de Marcos Moreno sans VAR pour corriger), il a provoqué le but du break juste avant la pause, son centre étant détourné dans ses propres filets par le malheureux Farrando (45e). À 0-2, le Real pensait avoir fait le plus dur et s'offrait le luxe de gérer.
- Getty Images Sport
Endrick se montre, le Real s'endort
Dans ce match longtemps à sens unique, le jeune Endrick a tenté de marquer des points. Volontaire, percutant, le Brésilien a offert quelques éclairs, mais s'est heurté, comme ses partenaires, à un Jaime González héroïque dans les cages toledanes. Mais le Real, fidèle à ses travers actuels, est tombé dans la suffisance. Les entrées de Rodrygo, Bellingham et Tchouaméni, censées plier l'affaire, ont paradoxalement désorganisé le bloc madrilène.
- AFP
La révolte de Talavera
Et Talavera, poussé par un stade El Prado en fusion, a senti l'odeur du sang. Nahuel réduisait d'abord l'écart (78e), profitant de l'apathie défensive des Merengues. Si Mbappé, sur une erreur de main du gardien adverse, redonnait de l'air aux siens (1-3, 85e), la fin de match virait au cauchemar. Bellingham perdait un ballon coupable, et Di Renzo ramenait les locaux à un but dans les arrêts de jeu (2-3, 90e+1).
- AFP
Lunin évite l'humiliation
Il a fallu un arrêt monumental d'Andriy Lunin dans les ultimes secondes sur une tête à bout portant pour éviter une prolongation qui aurait eu des airs d'humiliation nationale. Le Real s'en sort par miracle, qualifié mais pas guéri. Mbappé continue d'empiler les buts (59 désormais, record égalé), mais derrière lui, c'est toute une équipe qui vacille. Xabi Alonso a gagné le droit de coacher un match de plus, mais son sursis ressemble de plus en plus à une lente agonie.