Talavera - Real Madrid (2-3) : Mbappé et Lunin évitent le pire !

On attendait une formalité, on a eu droit à des sueurs froides. À Talavera, le Real Madrid a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi (2-3), mais il l'a fait en tremblant, en bafouillant, sauvé in extremis par la classe de Kylian Mbappé et les gants d'Andriy Lunin. Ce qui devait être une promenade de santé pour rassurer Xabi Alonso s'est transformé en un nouveau plaidoyer à charge. Le Real est passé, oui, mais il a encore joué avec le feu, et son entraîneur a plus que jamais les pieds au bord du vide.