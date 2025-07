Inter Miami CF vs FC Cincinnati

La MLS a pris une décision hallucinante contre Lionel Messi, vendredi.

L’information a secoué la planète football nord-américaine à quelques heures d’un choc de haut de tableau. Alors que tous les projecteurs étaient braqués sur le All Star Game, un événement majeur du football aux États-Unis, deux stars d’Inter Miami ont brillé… par leur absence. Et la sanction n’a pas tardé à tomber, à la stupéfaction générale. L’un des plus grands noms du football mondial, Lionel Messi, est officiellement suspendu par la Major League Soccer.