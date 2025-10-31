La crise couvait à la Juventus, et le cycle négatif a eu raison d'Igor Tudor. Pour tenter de remettre la "Vieille Dame" sur les bons rails, la direction a misé sur un nom prestigieux : Luciano Spalletti. Présenté à la presse ce vendredi, le technicien italien n'a pas perdu de temps. Avec un contrat court de huit mois seulement, il sait qu'il doit obtenir des résultats rapides. Et pour y parvenir, son plan ne repose pas uniquement sur la tactique, mais avant tout sur un électrochoc mental et une exigence de tous les instants.
Spalletti à la Juve : Sa première exigence choc pour le vestiaire !
- Juventus.com
"L'autodiscipline fait la différence" : Le coup de pression de Spalletti
Oubliez les systèmes de jeu pour l'instant. La priorité absolue de Luciano Spalletti est ailleurs. Il veut des hommes, une équipe, des "amis dans le vestiaire". "L'autodiscipline fait la différence," a-t-il martelé lors de sa présentation. Il a insisté sur l'importance de "l'attention, le travail acharné" et la "volonté de partager les compétences et les erreurs." Fini l'individualisme, Spalletti veut un groupe où chacun se demande s'il "aurait pu faire quelque chose de plus" pour son coéquipier. C'est sa condition sine qua non pour retrouver un "niveau supérieur".
- Getty
Un contrat court, une mission claire : "Ramener ce club au sommet"
Spalletti veut imposer sa patte d'entrée dans le Piémont, et son contrat de huit mois le prouve. Il a admis avoir accepté ce défi court terme car il est convaincu du "potentiel" de l'effectif, malgré les "moments difficiles". Son objectif est limpide : "Le désir de ramener ce club au sommet est primordial." Et cela passe par une qualification immédiate en Ligue des Champions. "Pour un club comme la Juve, nous devons retourner en Ligue des Champions," a-t-il insisté.
Clarté tactique : La fin des "expérimentations" de Tudor
Si la mentalité est sa priorité, Spalletti devra aussi remettre de l'ordre tactiquement. Il hérite d'une équipe "confuse", selon l'analyse de l'ancien bianconero Paolo Di Canio, qui estime que l'erreur de Tudor a été de "trop expérimenter" avec un effectif qui n'en avait pas la capacité. Spalletti, réputé pour ses idées claires, devrait revenir à un système plus défini, probablement un 4-3-3, pour "éliminer la confusion" et redonner des "certitudes" aux joueurs.
- AFP
Un projet "saison par saison" assumé par la direction
Le directeur général Damien Comolli a confirmé cette approche "commando". Le contrat de Spalletti ne court que jusqu'à la fin de la saison, avec une option pour 2026-27. "Tout dépendra de notre collaboration," a expliqué Comolli. Il a révélé que le premier contact datait seulement de lundi, après la décision de "stopper ce cycle de résultats négatifs" sous Tudor. Spalletti était "la meilleure solution" d'urgence. À lui de prouver, par l'autodiscipline et les résultats, qu'il peut être la solution à long terme.