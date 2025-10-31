Spalletti à la Juve : Sa première exigence choc pour le vestiaire !

La crise couvait à la Juventus, et le cycle négatif a eu raison d'Igor Tudor. Pour tenter de remettre la "Vieille Dame" sur les bons rails, la direction a misé sur un nom prestigieux : Luciano Spalletti. Présenté à la presse ce vendredi, le technicien italien n'a pas perdu de temps. Avec un contrat court de huit mois seulement, il sait qu'il doit obtenir des résultats rapides. Et pour y parvenir, son plan ne repose pas uniquement sur la tactique, mais avant tout sur un électrochoc mental et une exigence de tous les instants.