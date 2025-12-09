L’hiver approche et l’Olympique de Marseille s’avance vers un mercato qui pourrait redistribuer les cartes. Depuis plusieurs jours, le nom de Sofiane Diop revient avec insistance en interne comme dans l’environnement du club. Le milieu offensif de l’OGC Nice, apprécié pour son profil complet, serait désormais au cœur des discussions. Une piste intrigante, nourrie d’échos répétés et d’un contexte sportif particulier, qui pourrait bien prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines.
Sofiane Diop à l'OM cet hiver, la rumeur enfle
- AFP
Un intérêt de plus en plus marqué pour Sofiane Diop à Marseille
À l’OM, les semaines qui arrivent s’annoncent décisives, autant sur le terrain qu’en coulisses. Les résultats à venir en Ligue 1 et en Ligue des champions détermineront l’attitude de la direction lors du mercato d’hiver. Et dans cette réflexion globale, le profil de Sofiane Diop apparaît comme une option sérieuse. À plusieurs reprises, les dirigeants ont évoqué la nécessité d’un renfort créatif face aux difficultés persistantes d’Angel Gomes, incapable pour l’heure d’imposer sa régularité.
Dans ce contexte, Sofiane Diop s’impose naturellement comme une piste crédible. Le joueur plaît pour sa capacité à organiser, accélérer et dynamiser les phases offensives. Son registre, déjà connu en Ligue 1, correspond aux attentes d’un staff marseillais qui recherche un véritable meneur de jeu technique, mobile et capable d’assumer un volume de courses élevé.
- AFP
Sofiane Diop a déjà conquis l’OM
L’idée d’une arrivée de Sofiane Diop cet hiver a pris une autre dimension après l’intervention remarquée de Christopher Rocchia sur le plateau de Football Club de Marseille. L’ancien joueur marseillais n’a pas hésité à recommander ouvertement son nom pour renforcer les rangs : « Diop, je ne peux pas faire plus simple que ça. J'ai eu quelques échos et ça discute. Il y a eu des contacts, c'est réel. Il ne m'en voudra pas longtemps de le dire. Il n'y a rien de fait. C'est un projet qui lui plaît et l'intéresse. Je pense qu'il a les épaules. Il porte Nice et a les épaules pour aller dans une meilleure équipe. C'est un vrai numéro 10. »
Ces propos, tenus sans détours, ont alimenté une rumeur déjà persistante. Ils renforcent l’idée que Sofiane Diop n’est pas seulement une piste théorique, mais bien un nom évalué et discuté. Sa polyvalence, sa maturité technique et son leadership offensif en font un candidat logique pour un club qui cherche à retrouver une animation créative plus tranchante. Rocchia poursuit : « Il court et c'est un leader technique. Diop va chercher les ballons aussi et fait des passes décisives. Il est technique. On cherche des joueurs comme ça à l'OM. Il est largement au-dessus de la moyenne. »
- AFP
Nice ouvert à un départ de Sofiane Diop, une aubaine pour l’OM
Sofiane Diop reste lié à l’OGC Nice jusqu’en juin 2027, mais la situation sportive délicate du club azuréen pourrait faciliter un départ anticipé. À 25 ans, le milieu offensif pourrait envisager un nouveau défi, et la direction niçoise pourrait se montrer ouverte si une offre cohérente se présentait, rapporte Foot01. Estimé autour de huit millions d’euros, Sofiane Diop représente un investissement raisonnable pour l’OM, surtout au regard de la marge de progression et du rôle qu’il pourrait occuper dans le système de Roberto De Zerbi.
Cette combinaison (contrat long, contexte sportif tendu, valorisation accessible et volonté potentielle du joueur) contribue à faire grimper la rumeur, désormais solidement installée autour du club. Sofiane Diop, plusieurs fois mentionné ces dernières semaines, apparaît ainsi comme l’un des dossiers les plus chauds de l’hiver marseillais.