Sofiane Diop à l'OM cet hiver, la rumeur enfle

L’idée d’une arrivée de Sofiane Diop cet hiver a pris une autre dimension après l’intervention remarquée de Christopher Rocchia sur le plateau de Football Club de Marseille. L’ancien joueur marseillais n’a pas hésité à recommander ouvertement son nom pour renforcer les rangs : « Diop, je ne peux pas faire plus simple que ça. J'ai eu quelques échos et ça discute. Il y a eu des contacts, c'est réel. Il ne m'en voudra pas longtemps de le dire. Il n'y a rien de fait. C'est un projet qui lui plaît et l'intéresse. Je pense qu'il a les épaules. Il porte Nice et a les épaules pour aller dans une meilleure équipe. C'est un vrai numéro 10. »

Ces propos, tenus sans détours, ont alimenté une rumeur déjà persistante. Ils renforcent l’idée que Sofiane Diop n’est pas seulement une piste théorique, mais bien un nom évalué et discuté. Sa polyvalence, sa maturité technique et son leadership offensif en font un candidat logique pour un club qui cherche à retrouver une animation créative plus tranchante. Rocchia poursuit : « Il court et c'est un leader technique. Diop va chercher les ballons aussi et fait des passes décisives. Il est technique. On cherche des joueurs comme ça à l'OM. Il est largement au-dessus de la moyenne. »