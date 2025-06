Sócrates : Médecin, activiste et star du foot... Le génie qui a fait de son club une démocratie

"Rebels United" présente les rebelles du foot. Épisode 2 : Sócrates, la tête pensante et chevelue de la Démocratie Corinthienne.

Que Sócrates se soit appelé Sócrates ne pouvait être plus à propos, plus pertinent. Le nom d'un philosophe de la Grèce antique pour l'un des plus grands et des plus iconiques rebelles de toute l'histoire du football. Socrate, le Grec, a notamment inventé et popularisé la méthode philosophique du dialogue, de la discussion. Sócrates, le Brésilien, lui, a façonné la politisation du football comme nul autre avant ou après lui, allant jusqu'à faire de son propre club, les Corinthians, une véritable démocratie participative. Et en plus de tout cela, ce grand échalas d'un mètre quatre-vingt-douze, aux pieds étonnamment fins pour sa taille (il chaussait du 41), savait diablement bien jouer au football. Et de quelle manière !