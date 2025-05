Du kung-fu aux mouettes : Les 1000 visages d'Eric Cantona, l'icône anti-système ultime

"Rebels United" : ces joueurs qui préfèrent nager à contre-courant. Épisode 1 : Eric Cantona, le rebelle iconique.

À une époque où le football professionnel moderne est depuis longtemps policé jusqu'à la perfection, où l'image des joueurs est soigneusement contrôlée et où la plupart d'entre eux traversent leur carrière de manière très formatée sous le feu des projecteurs, le simple nom d'Eric Cantona résonne comme la relique d'une autre ère, d'un autre football. Aujourd'hui âgé de 58 ans, l'homme reste indissociable de son passage légendaire à Manchester United, club avec lequel il a inauguré et porté une ère de succès retentissants entre 1992 et 1997. Plus qu'un simple footballeur de génie, Cantona était un personnage, un artiste, un joueur qui, fondamentalement, ne cherchait jamais à plaire ou à rentrer dans le moule.